Количество ценителей польского алкогольного бренда Soplica растет с каждым днем. Он известен своими натуральными настойками на основе фруктово-ягодных эссенций, замечательный вкус которых оценили не только потребители, но и международные эксперты. Какие ценности лежат в основе философии этого популярного бренда, что делает его успешным и в чем его преимущества – читайте дальше.

История бренда Soplica началась еще в 1891 году, когда польский шляхтич Болеслав Каспрович основал в городе Гнезно первую ликеро-водочную фабрику. На фабрике изготавливали вкусные натуральные настойки на травах, орехах, цветах, фруктах и ягодах.

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Основатель очень любил свое дело. Он тщательно выбирал каждый компонент для будущих настоек. Для своих напитков он отбирал только свежие и спелые плоды.



Soplica Orzech Laskowy / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Особенно пристально Болеслав Каспрович относился рецептуре. Уже тогда он понимал: для того, чтобы создать непревзойденную настойку, недостаточно просто выбрать лучшие ингредиенты. Не менее важно – тщательно выверить каждую деталь: от количества составляющих в их уникальных сочетаний.

После многочисленных попыток основателю удалось достичь желаемого – идеальный рецепт был изобретен!

С тех пор семейная рецептура настоек Soplica не меняется и сохраняется в строжайшей тайне.

Преимущества Soplica

Soplica в рекордные сроки стала очень популярной не только в Польше, но и за рубежом. Людям понравились натуральные настойки с превосходным вкусом, секрет которых никто не мог разгадать.



Soplica Pigwowa / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Сегодня Soplica – один из старейших и наиболее известных алкогольных брендов, который экспортирует свою продукцию по всему миру. Он завоевывает престижные награды на экспертных и потребительских конкурсах.

Soplica вошла в ТОП-100 крупнейших мировых алкогольных брендов по версии авторитетного издания Shanken's IMPACT 2020. По итогам того же года бренд поднялся на четыре позиции и занял пятьдесят пятой место среди крупнейших мировых алкогольных брендов, реализовав 4,3 миллиона 9-литровых коробов продукции . Кроме этого, Soplica вошла утопит-10 крупнейших мировых водочных брендов (в общей категории премиального и непремиального сегментов).

Однако успех Soplica кроется не только в старинной рецептуре и в отборных ингредиентах, но и в ценностях, которые лелеет бренд.

Вкусы, которые объединяют

Soplica сохраняет приверженность собственным традициям. Над созданием легендарных настоек ежедневно работает слаженная команда специалистов, которых объединяет любовь к своему делу и фундаментальные ценности, центром которых является семья.



За бокалом Soplica собираются только близкие люди / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Бренд Soplica – это общая идея, где каждый является неотъемлемой частью одного целого. Это идеалы, которые передаются от поколения к поколению. Они воплощены в настойках, которые создают уют в тесном семейном кругу. За бокалом Soplica собираются только близкие люди, чтобы поделиться своими историями и душевным теплом.

Аутентичность

Легендарные настойки Soplica созданные на основе натуральных эссенций из отборных ингредиентов. Уже 130 лет настойки этого бренда изготавливаются по неизменной уникальной рецептуре с добавлением секретных компонентов, загадка которых до сих пор является частью польской культурного наследия.

Продукция бренда имеет богатую линейку вкусов/ Фото Soplica

Продукция бренда имеет богатую линейку вкусов. В коллекцию входят настойки из сливы, орешника, вишни, айвы, мирабели, черной смородины, клубники, грецкого ореха, лимона с мятой и лимона с малиной.

Качество и натуральность

Настойки Soplica изготавливаются на современном заводе CEDC в городах Оборники и Белосток, расположенных в Польше. Производитель придерживается высоких стандартов и заботится о качестве своей продукции.

Прежде всего на заводе осуществляют контроль качества каждого ингредиента, который станет частью напитка. Самые свежие плоды из надежных поставщиков, которые собирают их летом по заказу компании. Специалисты проверяют размер, цвет, запах, вкус и зрелость плодов, отбирая только лучшие.



Soplica Sliwkowa / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Для создания настоек используют только высококачественный спирт из отборных зерен. Его предварительно дистиллированных в 4 этапа и очищают с помощью угольных фильтров, согласно традиционной рецептуры.

Для настоек используют кристально чистую артезианскую воду из собственной скважины. Она заранее проходит процесс очистки и смягчения.

Настойки Soplica не имеют аналогов во всем мире / Фото Soplica

Будущие напитки настаивают в дубовых бочках не менее 20 дней, они насыщаются приятным вкусом и пьянящим ароматом.

Далее настойки проходят обязательный этап фильтрации для достижения исключительного вкуса и аромата.

Наконец настойки Soplica разливают в бутылки.

Уникальный вкус и аромат

Настойки Soplica не имеют аналогов во всем мире. Бренд продолжает завоевывать различные награды на международных конкурсах, где мировые эксперты высоко оценивают натуральный вкус и мягкий аромат напитков. Такой высокий результат достигается благодаря экологически чистым составляющим напитков, высоким стандартам производства и традиционной рецептуре.

Особенности дизайна

Болеслав Каспрович был настоящим ценителем литературы. Он назвал свой бренд фамилией главного персонажа из произведения польского поэта Адама Мицкевича "Пан Тадеуш" – Соплицы.

Впрочем, не только название, но и весь бренд является в идображенням уважительного отношения к польской культуры, является его характерной особенностью.

На фирменной этикетке бренда нанесено изображение старинной усадьбы польской шляхты, где и был придуман рецепт Soplica.

Этикетка также содержит маркер вкуса и изображения подписи основателя бренда.



Дизайн бутылок Soplica / Фото Soplica

На бутылках бренда является уникальное тиснение, созданное для того, чтобы гарантировать защиту продукции от подделок.

Все эти элементы вылились в современный премиальный дизайн бутылок Soplica, который выгодно отличает их от других брендов в своей категории.

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Soplica – это бренд, где каждая деталь – от сбора ингредиентов в оригинальных дизайнерских решений – тщательно продуманная и эффективно воплощена. Это единственный механизм, где успех зависит от каждого отдельного сегмента производства, а все процессы происходят с соблюдением высоких европейских стандартов качества. Именно поэтому Soplica – это бренд, которому доверяют и который выбирают во всем мире.

Soplica – вкусы, которые объединяют



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