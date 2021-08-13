Ідеальний сніданок вихідного дня: як приготувати омлет з броколі та помідорами

13 серпня 2021 , 22:22
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Джерело:

інстаграм Лори Філіппової

Якщо ви не знаєте, що приготувати вранці вихідного дня – цей рецепт для вас. Смачний омлет з броколі та помідорами сподобається всій родині.

А готується ця страва досить просто й швидко. Рецептом поділилася дієтологиня Лора Філіппова.

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Омлет з броколі та помідорами

Інгредієнти (на одну порцію):

  • Курячі яйця – 2 штуки.
  • Молоко або білий йогурт – на свій смак.
  • Броколі – на свій смак.
  • Оливкова або кокосова олія – 2 чайні ложки.
  • Сіль, перець, спеції – на свій смак.

Смачний омлет можна приготувати легко й швидко / Фото з інстаграму Лори Філіппової

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Як приготувати:

  • Яйця збиваємо вінчиком з молоком, сіллю і спеціями.
  • Овочі миємо. Броколі розбираємо на суцвіття.
  • Помідор нарізаємо.
  • Помідор і броколі тушкуємо в олії на сковороді.
  • Додаємо омлетну суміш, закриваємо кришкою і тримаємо на маленькому вогні.
  • Перевертаємо омлет.
  • За бажання можна додати зелень, сир, рибу чи авокадо.

Страву можна подавати до столу!

Автор: Наталя Бережна