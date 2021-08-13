А готовится это блюдо довольно просто и быстро. Рецептом поделилась диетолог Лора Филиппова.
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Омлет с брокколи и помидорами
Ингредиенты (на одну порцию):
- Куриные яйца – 2 штуки.
- Молоко или белый йогурт – по вкусу.
- Брокколи – по вкусу.
- Оливковое или кокосовое масло – 2 чайные ложки.
- Соль, перец, специи – по вкусу.
Вкусный омлет можно приготовить легко и быстро / Фото из инстаграма Лоры Филипповой
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Как приготовить:
- Яйца взбиваем венчиком с молоком, солью и специями.
- Овощи моем. Брокколи разбираем на соцветия
- Помидор нарезаем.
- Помидор и брокколи пассируем в масле на сковороде.
- Добавляем омлетную смесь, закрываем крышкой и держим на маленьком огне.
- Переворачиваем омлет.
- При желании можно добавить зелень, сыр, рыбу или авокадо.
Блюдо можно подавать к столу!