А готовится это блюдо довольно просто и быстро. Рецептом поделилась диетолог Лора Филиппова.

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Омлет с брокколи и помидорами

Ингредиенты (на одну порцию):

Куриные яйца – 2 штуки.

Молоко или белый йогурт – по вкусу.

Брокколи – по вкусу.

Оливковое или кокосовое масло – 2 чайные ложки.

Соль, перец, специи – по вкусу.

Вкусный омлет можно приготовить легко и быстро / Фото из инстаграма Лоры Филипповой

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Как приготовить:

Яйца взбиваем венчиком с молоком, солью и специями.

Овощи моем. Брокколи разбираем на соцветия

Помидор нарезаем.

Помидор и брокколи пассируем в масле на сковороде.

Добавляем омлетную смесь, закрываем крышкой и держим на маленьком огне.

Переворачиваем омлет.

При желании можно добавить зелень, сыр, рыбу или авокадо.

Блюдо можно подавать к столу!