Ідеї 24 діляться ще одним смачним рецептом, який допоможе урізноманітнити звичний раціон. Приготуйте корисну пасту зі шпинатом та куркою.

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Рецепт пасти зі шпинатом та куркою

Інгредієнти

250 грамів макаронів пенне;

2 столові ложки оливкової олії;

пів кілограма курячої грудки або стегон без шкіри;

пів чайної ложки солі;

пів чайної ложки меленого перцю;

4 зубчики часнику;

пів склянки сухого білого вина;

сік і цедра 1 лимона;

10 склянок подрібненого свіжого шпинату;

4 столові ложки тертого сиру пармезан.

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Спосіб приготування



Приготуйте корисну вечерю з шпинату та макаронів / Фото Unsplash

Крок 1. Відваріть макарони та злийте воду.

Крок 2. Розігрійте пательню з олією, додайте подрібнену курку, сіль та перець. Готуйте протягом 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи. Після цього приправте вином, лимонним соком, цедрою та доведіть до кипіння.

Крок 3. До теплих макаронів додайте листя шпинату та накрийте кришкою. Залиште постояти на кілька хвилин, щоб шпинат став м'яким.

Крок 4. Викладіть на тарілці макарони, зверху курку та посипте пармезаном.