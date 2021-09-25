Идеи 24 делятся еще одним вкусным рецептом, который поможет разнообразить привычный рацион. Приготовьте полезную пасту со шпинатом и курицей.

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Рецепт пасты со шпинатом и курицей

Ингредиенты

  • 250 граммов макарон пенне;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • полкило куриной грудки или бедер без кожи;
  • пол чайной ложки соли;
  • пол чайной ложки молотого перца;
  • 4 зубчика чеснока;
  • пол стакана сухого белого вина;
  • сок и цедра 1 лимона;
  • 10 стаканов измельченного свежего шпината;
  • 4 столовые ложки тертого сыра пармезан.

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Способ приготовления


Приготовьте полезный ужин из шпината и макарон / Фото Unsplash

Шаг 1. Отварите макароны и слейте воду.

Шаг 2. Разогрейте сковороду с маслом, добавьте измельченную курицу, соль и перец. Готовьте в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая. После этого приправьте вином, лимонным соком, цедрой и доведите до кипения.

Шаг 3. К теплым макаронам добавьте листья шпината и накройте крышкой. Оставьте постоять на несколько минут, чтобы шпинат стал мягким.

Шаг 4. Выложите на тарелке макароны, сверху курицу и посыпьте пармезаном.