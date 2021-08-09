Скільки жиру у популярних продуктах: цікаві факти, які варто знати

Якщо ви стежите не лише за тілом, але й за здоров'ям, потрібно враховувати кількість жирів, яка міститься у продуктах харчування. Як відомо, жири бувають насичені та ненасичені.

Вони по-різному впливають на організм. Як саме та скільки жирів у популярних продуктах – розповіла блогерка та фітнес-тренерка Aleksa Svarovskyh.

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Скільки жиру на день можна їсти

За словами тренерки, кількість жиру може становити 30% від усієї їжі, яку ви споживаєте протягом дня. З цієї кількості (якщо брати 100%): 10% – насичені жири, 1% – трансжири, 89% – ненасичені жири.

Тобто щоб бути здоровим, потрібно максимізувати кількість ненасичених жирів і мінімізувати насичені,

– пояснила блогерка.

До корисних ненасичених жирів належать:

насіння;

горіхи;

олія;

авокадо;

Омега-3 з риби;

рослинний жир.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з

У рибі міститься Омега-3 / Фото Pixabay

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До насичених жирів, які підвищують рівень холестерину, відносять продукти тваринного походження та промислову випічку.

Скільки жиру у популярних продуктах

Круасан – 21 грам жиру на 100 грамів випічки.

– 21 грам жиру на 100 грамів випічки. Печиво – 23 грами жиру на 100 грамів продукту.

– 23 грами жиру на 100 грамів продукту. Пельмені – 28 грамів жиру на 200 грамів страви (без масла, сметани та ін.).

Блогерка навела приклад з трьох продуктів, які вживають майже всі.