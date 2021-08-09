Они по-разному влияют на организм. Как и сколько жиров в популярных продуктах – рассказала блогер и фитнес-тренер Aleksa Svarovskyh.

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Сколько жира в день можно есть

По словам тренера, количество жира может составлять 30% от всей пищи, которую вы потребляете в течение дня. Из этого количества (если брать 100%): 10% – насыщенные жиры, 1% – трансжиры, 89% – ненасыщенные жиры.

То есть, чтобы быть здоровым, нужно максимизировать количество ненасыщенных жиров и минимизировать насыщенные,
– пояснила блогер.

К полезным ненасыщенным жирам относятся:

  • семечки;
  • орехи;
  • масло;
  • авокадо;
  • Омега-3 из рыбы;
  • растительный жир.

В рыбе содержится Омега-3 / Фото Pixabay

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К насыщенным жирам, которые повышают уровень холестерина, относят продукты животного происхождения и промышленную выпечку.

Сколько жира в популярных продуктах

  • Круассан – 21 грамм жира на 100 граммов выпечки.
  • Печенье – 23 грамма жира на 100 граммов продукта.
  • Пельмени – 28 граммов жира на 200 граммов блюда (без масла, сметаны и пр.).