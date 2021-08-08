Однак це не привід запускати себе, своє тіло та здоров'я. Як харчуватися під час відпустки, щоб не привезти додому зайві кілограми, розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.

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Безумовно, літо б'є всі рекорди за кількістю планів і пропозицій, але незалежно від цього, нагальне питання протягом року залишається в константі й звучить так: "Як же не набрати під час відпочинку і не привезти зайві кілограми як сувенір?"

– зазначили дієтологи.

Правила харчування під час відпустки

Правило №1

Не сприймайте відпустку, як останню можливість наїстися. Варто пам'ятати про правильну структуру вмісту тарілки:

½ – овочі, ягоди, фрукти, зелень;

¼ – складні вуглеводи (цільнозернова крупа, хліб, паста чи макарони);

¼ – білки (яйця, риба, сир, м'ясо, бобові, морепродукти).

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

Правило №2

Пийте чисту питну воду. Саме з неї варто починати кожен день, а також не забувати багато пити протягом дня. І йдеться саме про воду, а не пиво, сидр, коктейлі чи соки.

Навіть під час відпочинку потрібно пам'ятати про правильне харчування / Фото Pixabay

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Правило №3

І у відпустці багато хто обирає лежачий спосіб життя. Однак не варто цього робити. Проводьте час активно. Це може бути плавання, велопрогулянки, променади, аквааеробіка, танці.

Правило №4

Якщо говорити про алкогольні напої, то безпечного дозування не існує. Однак якщо ви доповнюєте ними вечір, це може бути 1 келих для жінок або 2 келихи для чоловіків сухого вина чи міцного напою. Не забувайте при цьому пити воду.

Правило №5

На відпочинку, звичайно, є морозиво, десерти, стейки та смачні коктейлі. Це може займати 20% раціону, однак решту 80% мають бути здорові продукти: риба, птиця, овочі, ягоди. Тому завжди починайте прийом їжі саме з цих продуктів.