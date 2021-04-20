Багато людей підсвідомо люблять симетрію. Саме тому, коли візуально щось виглядає "не так" – нас це дивує чи навіть дратує. Хтось у таких випадках контролює свої емоції, а хтось не стримує гнів.

Ці фото роздратували б навіть найбільш спокійну та врівноважену людину. Перевірте і ви свою стриманість. Цікаво: Понти дорожчі за гроші: 8 найнедолугіших способів виділитися з натовпу 1. Така плита розізлила б кожного перфекціоніста Фото figyelj 2. Майстер вирішив не ускладнювати собі життя Фото figyelj 3. У цьому супермаркеті, мабуть, спеціально вигадали такий дизайн підлоги Фото figyelj 4. Який монстр ріже так піцу? Фото figyelj 5. У вас давно не болів мізинець на нозі? – Завітайте у цю кімнату. Фото figyelj 6. У всіх є хоча б один знайомий, який так занедбав робочий стіл Фото figyelj І ще Майстер чи ломайстер: 15 робіт, за які треба було не платити, а штрафувати 7. Мабуть, дешевше було б побудувати нову дорогу Фото figyelj 8. Майстри вирішили полоскотати нерви пішоходів Фото figyelj 9. Зруйнуй систему – прояви креативність Фото figyelj 10. Найбезглуздіша кухонна шухляда, яку ви коли-небудь бачили Фото figyelj 11. Спочатку ви нічого підозрілого не побачили, але якщо звернути увагу на колір кнопок… Фото figyelj 12. На випадок, якщо власники захочуть помістити кутову шафку Фото figyelj