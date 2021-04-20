Многие люди подсознательно любят симметрию. Именно поэтому, когда визуально что-то выглядит "не так" – нас это удивляет и даже раздражает. Кто-то в таких случаях контролирует свои эмоции, а кто-то не сдерживает гнев.

Эти фото раздражали бы даже наиболее спокойного и уравновешенного человека. Проверьте и вы свою сдержанность. Интересно: Понты дороже денег: 8 глупейших способов выделиться из толпы 1. Такая плита разозлила бы каждого перфекциониста Фото figyelj 2. Мастер решил не усложнять себе жизнь Фото figyelj 3. В этом супермаркете, наверное, специально придумали такой дизайн пола Фото figyelj 4. Какой монстр режет так пиццу? Фото figyelj 5. У вас давно не болел мизинец на ноге? – Посетите эту комнату. Фото figyelj 6. У всех есть хотя бы один знакомый, который так забросил рабочий стол Фото figyelj И еще Мастер или ломастер: 15 работ, за которые надо было не платить, а штрафовать 7. Пожалуй, дешевле было бы построить новую дорогу Фото figyelj 8. Мастера решили пощекотать нервы пешеходов Фото figyelj 9. Разрушьте систему – проявите креативность Фото figyelj 10. Нелепый кухонный ящик, который вы когда-либо видели Фото figyelj 11. Сначала вы ничего подозрительного не увидели, но если обратить внимание на цвет кнопок... Фото figyelj 12. В случае, если владельцы захотят поместить угловой шкафчик Фото figyelj