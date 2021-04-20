12 ситуаций, которые бы вывели из себя даже Будду
Многие люди подсознательно любят симметрию. Именно поэтому, когда визуально что-то выглядит "не так" – нас это удивляет и даже раздражает. Кто-то в таких случаях контролирует свои эмоции, а кто-то не сдерживает гнев.
Источник:Figyelj
Эти фото раздражали бы даже наиболее спокойного и уравновешенного человека. Проверьте и вы свою сдержанность.
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1. Такая плита разозлила бы каждого перфекциониста
Фото figyelj
2. Мастер решил не усложнять себе жизнь
Фото figyelj
3. В этом супермаркете, наверное, специально придумали такой дизайн пола
Фото figyelj
4. Какой монстр режет так пиццу?
Фото figyelj
5. У вас давно не болел мизинец на ноге? – Посетите эту комнату.
Фото figyelj
6. У всех есть хотя бы один знакомый, который так забросил рабочий стол
Фото figyelj
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7. Пожалуй, дешевле было бы построить новую дорогу
Фото figyelj
8. Мастера решили пощекотать нервы пешеходов
Фото figyelj
9. Разрушьте систему – проявите креативность
Фото figyelj
10. Нелепый кухонный ящик, который вы когда-либо видели
Фото figyelj
11. Сначала вы ничего подозрительного не увидели, но если обратить внимание на цвет кнопок...
Фото figyelj
12. В случае, если владельцы захотят поместить угловой шкафчик
Фото figyelj
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