Коли постає потреба відремонтувати сантехніку, електрику чи освіжити інтер'єр, ми воліємо покластися на професіоналів. Адже вони за нас управніші, їхньому оку видніше – так ми принаймні сподіваємось.

Проте часом від роботи "вправних" майстрів округляються очі не лише в замовника, а в будь-кого, чий погляд упав на цю "красу". Здивуйтеся, переглянувши нашу фотодобірку, і ви. Читайте також: 10 "шедеврів" від будівельників, які не звикли мислити шаблонно: фото 1. Мабуть, майстри вирішили, що господарі люблять екстрим Фото figyelj 2. Здається, майстри трохи не зрозуміли, для чого призначені туалети Фото figyelj 3. Хтось вирішив, що це найкраще місце для обігрівальних батарей Фото figyelj 4. У цьому місці потрібно вкрай обережно мити руки Фото figyelj 5. Здається, трохи не те місце для посудомийки було обрано Фото figyelj 6. Робітники майже полегшили життя для тих, хто має дитячий чи інвалідний візок Фото figyelj Цікаво: Коли любиш свою роботу: 16 еталонних результатів – фото 7. Добре, що ці двері хоча б є Фото figyelj 8. Цієї майстерності вас не навчать у жодному закладі Фото figyelj 9. Вони повинні були знайти вихід з цієї ситуації. Вони його знайшли. Фото figyelj 10. Простий спосіб пояснити, що ці двері відчиняти не можна Фото figyelj 11. У будь-якій ситуації потрібно творчо мислити Фото figyelj 12. Цікаво, а власники одразу побачать, у чому тут проблема? Фото figyelj