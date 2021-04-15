Щоб справити враження, не обов'язково купувати дорогі речі, вишкрібаючи останнє з картки чи гаманця. І зовсім не потрібно розкидатися голослівними заявами, якщо їх немає чим підкріпити. Іноді стриманість та лаконізм – ідеальний спосіб показати, так би мовити, "крам лицем".

Але все це – не про героїв нашої добірки. Читайте також: Машина часу: 10 ностальгійних фото, які вмить відправлять вас у дитинство 1. Коли відчуваєш непереборну потребу похвалитися новими покупками Фото shnyagi 2. Коронавірус понтам не завадить Фото news.armblog 3. Чоловік вирішив, що про його крутість найкраще скаже розмір камінця на персні Фото ribalych 4. Коли хочеться, щоб всі думали, що в тебе триповерховий будинок Фото trollno Цікаво: 10 "шедеврів" від будівельників, які не звикли мислити шаблонно: фото 5. "По-багатому". Ну хоча б двері. Фото fasingur 6. Здається, це офіс імператора Фото twitter 7. Лакшері-фастфуд Фото fasingur 8. Головне – гучна назва! Фото purosarcasmo