Це було насправді: 10 ситуацій, коли очам не віриш, а живіт болить від сміху

8 травня 2021 , 16:00
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Джерело:

Figyelj

Іноді ми натрапляємо на ситуації, які нас просто вражають. Ми спочатку не віримо власним очам, а потім приходимо до тями й по-різному реагуємо на побачене.

Ці 10 фото у когось викличуть захват, у когось сміх, а інших взагалі зіб'ють з пантелику.

Цікаво: Змія-антизлам та інші дивовижні учасники звичайного дорожнього руху: 13 кумедних фото

1. Стільці у вигляді унітазу в ресторані

Фото figyelj

2. Можливо, ці шкарпетки допомагають йому бігати швидше

Фото figyelj

3. Шкарпетки для взуття

Фото figyelj

4. Нестандартна ялинка

Фото figyelj

5. Несподіваний автотюнінг

Фото figyelj

І ще 10 спритників, які знайшли вихід із безнадійної ситуації: зацініть фото

6. Тепер власник, мабуть, нікому не зможе довіряти

Фото figyelj

7. Зате усе забрали з одного разу

Фото figyelj

8. А на десерт – чизкейк

Фото figyelj

9. Коли дитина з собакою вирішили випробувати ножиці

Фото figyelj

10. Ніч була важкою

Фото figyelj

Автор: Сніжана Лісова