Эти 10 фото у кого-то вызовут восторг, у кого-то смех, а других вообще собьют с толку.
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1. Стулья в виде унитаза в ресторане
Фото figyelj
2. Возможно, эти носки помогают ему бегать быстрее
Фото figyelj
3. Носки для обуви
Фото figyelj
4. Нестандартная елка
Фото figyelj
5. Неожиданный автотюнинг
Фото figyelj
И еще 10 умников, которые нашли выход из безнадежной ситуации: зацените фото
6. Теперь владелец, видимо, никому не сможет доверять
Фото figyelj
7. Зато все забрали с одного раза
Фото figyelj
8. А на десерт – чизкейк
Фото figyelj
9. Когда ребенок с собакой решили испытать ножницы
Фото figyelj
10. Ночь была тяжелой
Фото figyelj