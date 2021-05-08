Эти 10 фото у кого-то вызовут восторг, у кого-то смех, а других вообще собьют с толку.

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1. Стулья в виде унитаза в ресторане

Фото figyelj

2. Возможно, эти носки помогают ему бегать быстрее

Фото figyelj

3. Носки для обуви

Фото figyelj

4. Нестандартная елка

Фото figyelj

5. Неожиданный автотюнинг

Фото figyelj

И еще 10 умников, которые нашли выход из безнадежной ситуации: зацените фото

6. Теперь владелец, видимо, никому не сможет доверять

Фото figyelj

7. Зато все забрали с одного раза

Фото figyelj

8. А на десерт – чизкейк

Фото figyelj

9. Когда ребенок с собакой решили испытать ножницы

Фото figyelj

10. Ночь была тяжелой

Фото figyelj