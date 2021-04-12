Трапляється, що ми щось пошкоджуємо, ламаємо чи просто губимо. Для когось це привід для паніки, але наші герої виходять із халепи креативно та з гумором.

Переглядаєш ці фото й мимоволі думаєш: а що, так можна було?! Читайте також: Коли день не вдався: 12 ситуацій, які виб’ють із колії будь-якого 1. Коли навіть під час локдауну хочеш мати класну зачіску Фото yenisafak 2. Чергове підтвердження того, що ліниві люди – винахідливі Фото board.postjung 3. Хлопчик не хотів йти в садок у цій білій футболці, але такий класний принт, зроблений мамою, став абсолютно переконливим Фото incrivel 4. Економний для компанії працівник, який заощаджує навіть на ремонті стільця Фото dumpaday 5. Головне – задобрити смаколиками таку "підставку" для телефона Фото reddit Цікаво: Нудні офіси ідуть у минуле: 10 класних способів розвіятися під час роботи 6. Винахідливі батьки мають здорових дітей Фото dolci 7. Собака – це єдина зірка в цьому домі Фото incrivel 8. Оригінальний спосіб не загубити свою валізу Фото lematin 9. Катаклізми катаклізмами, а обід має бути за розкладом Фото ficoforums.myfico 10. Бюджетний спосіб поремонтувати вибоїни у тротуарній плитці Фото reddit