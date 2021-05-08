Ці 10 фото у когось викличуть захват, у когось сміх, а інших взагалі зіб'ють з пантелику.
Цікаво: Змія-антизлам та інші дивовижні учасники звичайного дорожнього руху: 13 кумедних фото
1. Стільці у вигляді унітазу в ресторані
Фото figyelj
2. Можливо, ці шкарпетки допомагають йому бігати швидше
Фото figyelj
3. Шкарпетки для взуття
Фото figyelj
4. Нестандартна ялинка
Фото figyelj
5. Несподіваний автотюнінг
Фото figyelj
І ще 10 спритників, які знайшли вихід із безнадійної ситуації: зацініть фото
6. Тепер власник, мабуть, нікому не зможе довіряти
Фото figyelj
7. Зате усе забрали з одного разу
Фото figyelj
8. А на десерт – чизкейк
Фото figyelj
9. Коли дитина з собакою вирішили випробувати ножиці
Фото figyelj
10. Ніч була важкою
Фото figyelj