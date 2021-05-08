Ці 10 фото у когось викличуть захват, у когось сміх, а інших взагалі зіб'ють з пантелику.

Цікаво: Змія-антизлам та інші дивовижні учасники звичайного дорожнього руху: 13 кумедних фото

1. Стільці у вигляді унітазу в ресторані

Фото figyelj

2. Можливо, ці шкарпетки допомагають йому бігати швидше

Фото figyelj

3. Шкарпетки для взуття

Фото figyelj

4. Нестандартна ялинка

Фото figyelj

5. Несподіваний автотюнінг

Фото figyelj

І ще 10 спритників, які знайшли вихід із безнадійної ситуації: зацініть фото

6. Тепер власник, мабуть, нікому не зможе довіряти

Фото figyelj

7. Зате усе забрали з одного разу

Фото figyelj

8. А на десерт – чизкейк

Фото figyelj

9. Коли дитина з собакою вирішили випробувати ножиці

Фото figyelj

10. Ніч була важкою

Фото figyelj