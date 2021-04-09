Поїздки на роботу та звідти додому – звична справа, що не потребує особливих зусиль. Шлях уже накатаний, а тому одноманітний, навіть нудний. Але варто лише трохи пильніше роззирнутися довкола, як дорожній світ одразу починає вигравати новими яскравими барвами...

Уявляємо, як були ошелешені побаченим ці водії. Здивуйтеся (та посмійтеся) і ви. Читайте також: Я в мами інженер: тюнінг авто, який шокував усіх 1. Римський вершник на звичайнісінькій трасі Фото figyelj 2. Надто реалістичний будинок на колесах Фото figyelj 3. Новий вид антикрадіжної системи Фото figyelj 4. Він настільки полюбив цей вид автомобіля, що вирішив придбати ще…половину автівки Фото figyelj 5. Водій зобов'язаний бути максимально сконцентрований з таким цінним "багажем" Фото figyelj 6. Хтось вирішив перейти на сонячну енергію Фото figyelj 7. Коли над тюнінгом працював справжній митець Фото figyelj Цікаво: Рятує лише оптимізм: автомобільні аварії, що здивували всіх навколо 8. Мабуть, так і з'являються ідеї для дизайну вантажівок Фото figyelj 9. Виробнику хочеться поставити багато запитань Фото figyelj 10. Триколісний монстр Фото figyelj 11. Унікальний автотюнінг Фото figyelj 12. Хтось таки знайшов молот Тора? Фото figyelj 13. Мабуть, це допомогло йому почувати себе в безпеці Фото figyelj 14. Ніколи не сперечайтеся про те, що ліжко не можна перевезти на скутері Фото figyelj