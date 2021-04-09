Змія-антизлам та ще 13 дивовижних учасників звичайного дорожнього руху: кумедні фото
Поїздки на роботу та звідти додому – звична справа, що не потребує особливих зусиль. Шлях уже накатаний, а тому одноманітний, навіть нудний. Але варто лише трохи пильніше роззирнутися довкола, як дорожній світ одразу починає вигравати новими яскравими барвами...
Джерело:Figyelj
Уявляємо, як були ошелешені побаченим ці водії. Здивуйтеся (та посмійтеся) і ви.
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1. Римський вершник на звичайнісінькій трасі
Фото figyelj
2. Надто реалістичний будинок на колесах
Фото figyelj
3. Новий вид антикрадіжної системи
Фото figyelj
4. Він настільки полюбив цей вид автомобіля, що вирішив придбати ще…половину автівки
Фото figyelj
5. Водій зобов'язаний бути максимально сконцентрований з таким цінним "багажем"
Фото figyelj
6. Хтось вирішив перейти на сонячну енергію
Фото figyelj
7. Коли над тюнінгом працював справжній митець
Фото figyelj
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8. Мабуть, так і з'являються ідеї для дизайну вантажівок
Фото figyelj
9. Виробнику хочеться поставити багато запитань
Фото figyelj
10. Триколісний монстр
Фото figyelj
11. Унікальний автотюнінг
Фото figyelj
12. Хтось таки знайшов молот Тора?
Фото figyelj
13. Мабуть, це допомогло йому почувати себе в безпеці
Фото figyelj
14. Ніколи не сперечайтеся про те, що ліжко не можна перевезти на скутері
Фото figyelj
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