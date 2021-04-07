Коли день не вдався: 12 ситуацій, які виб'ють із колії будь-якого розумника

Джерело:Figyelj
Іноді нам наче щось вимикає мозок, і ми робимо дурниці більші, ніж "тупий" та "ще тупіший": забуваємо ключі в замку, заправляємо спідницю в колготки, солимо борщ, прикритий кришкою...
Одна втіха: у дурні ситуації вклепуємося не ми одні. Пропонуємо помилуватися нашою "дошкою пошани".
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj