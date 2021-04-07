Временами нам будто что-то выключает мозг и мы совершаем глупости большие, нежели "тупой" и "еще тупее": забываем ключи в замке, заправляем юбку в колготки, солим борщ, прикрытый крышкой...

Одно утешение: в лужу садимся не мы одни. Полюбуйтесь-ка нашей "доской почета". Читайте также: Выручает только оптимизм: автомобильные аварии, которые удивили всех вокруг 1. Водитель немного переоценил размеры багажника Фото figyelj 2. Когда слишком увлеклась позированием Фото figyelj 3. Хозяин кабриолета не ожидал, что выпадет снег? Фото figyelj 4. Называется, срезали путь Фото figyelj 5. Выключенная плита не значит остывшая Фото figyelj 6. Даже у покойника может выдасться плохой день Фото figyelj Интересно: Скучные офисы уходят в прошлое: 10 классных способов развлечься во время работы 7. Неужели все-таки впихнет?! Фото figyelj 8. Когда поставил телевизор на приклеенную полку Фото figyelj 9. Теперь понимаете, почему в некоторых магазинах постоянно не хватает свободных корзин? Фото figyelj 10. Водитель этой машины точно больше никогда не подъедет к воде Фото figyelj 11. Так спешил распаковать кабель, что не рассчитал силу Фото figyelj 12. Отрезать "хвост" новой мыши, распаковывая ее, – это талант! Фото figyelj