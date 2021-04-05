Офісна робота виснажлива своєю монотонністю, тож “білим комірцям” час від часу просто показано трішки розслаблятися й химерувати. Спільні витівки – корисні: вони гуртують колектив і підвищують результативність роботи.

Ми підготували добірку смішних фото, зроблених у різних офісах відомих компаній. Читайте також: Не робіть так: правила безпеки, які не варто порушувати на роботі 1. Ця муха була частиною колективу Фото myrussia 2. Колеги знають, як підтримати, коли зламалася мишка Фото fishki 3. А все почалося з розлитої кави Фото myrussia 4. Коли не хочеш ні з ким ділитися улюбленим напоєм Фото genial.guru 5. Жорсткий офісний турнір Фото inforesist Цікаво: 10 дратівливих фраз, які не варто казати колегам 6. Навіть пляма може прикрасити офіс креативних працівників Фото pikabu 7. Для того, щоб понеділок не був нудним Фото joemonster 8. В офісі з'явилася "дешева робоча сила" Фото reddit 9. Цей працівник надто буквально сприйняв побажання облаштувати своє робоче місце максимально комфортно Фото brain-sharper 10. Коли ви проспали, а колеги вирішили "прикрити" вас перед керівником Фото mtianle