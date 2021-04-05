Геть нудьгу з офісу: класні способи розвіятися в сірі трудові будні
Офісна робота виснажлива своєю монотонністю, тож “білим комірцям” час від часу просто показано трішки розслаблятися й химерувати. Спільні витівки – корисні: вони гуртують колектив і підвищують результативність роботи.
Джерело:24 канал
Ми підготували добірку смішних фото, зроблених у різних офісах відомих компаній.
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1. Ця муха була частиною колективу
Фото myrussia
2. Колеги знають, як підтримати, коли зламалася мишка
Фото fishki
3. А все почалося з розлитої кави
Фото myrussia
4. Коли не хочеш ні з ким ділитися улюбленим напоєм
Фото genial.guru
5. Жорсткий офісний турнір
Фото inforesist
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6. Навіть пляма може прикрасити офіс креативних працівників
Фото pikabu
7. Для того, щоб понеділок не був нудним
Фото joemonster
8. В офісі з'явилася "дешева робоча сила"
Фото reddit
9. Цей працівник надто буквально сприйняв побажання облаштувати своє робоче місце максимально комфортно
Фото brain-sharper
10. Коли ви проспали, а колеги вирішили "прикрити" вас перед керівником
Фото mtianle
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