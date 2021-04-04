У будь-якій ситуації потрібно намагатися зберігати спокій та оптимізм. Навіть, якщо мова йде про автомобільні аварії. Адже навіть найдосвідченіший водій може потрапити у ДТП, тому у подібній ситуації варто діяти миттєво або…ловити смішні та ексклюзивні моменти для фото.

У нашій добірці ви зможете переглянути унікальні фото, на яких зображені не лише автомобільні аварії, а й неоднозначна реакції водіїв та інших учасників руху. Читайте також: Я в мами інженер: тюнінг авто, який шокував усіх 1. Такий момент потрібно закарбувати Фото izismile 2. Здається, хлопці самі не зрозуміли, що сталося Фото spoki 3. Мабуть, ця аварія вплинула на людей, якщо вони стільки часу зберігають фото Фото spoki 4. Як? Як це сталося? Фото reddit 5. Гей ви, там позаду, посміхніться! Фото ololo Цікаво: Сів за кермо – увімкни мозок: 10 водіїв, які забули це зробити 6. Цього разу водію не зійшло з рук ігнорування дорожніх знаків Фото bugaga 7. Коли зустрілися два вперті водії Фото zefirka 8. Цей автомобільний трюк, мабуть, нікому не вдасться відтворити Фото megalife 9. Як символічно Фото zefirka 10. Його ставлення до ситуації, що сталася, написане у нього на обличчі Фото mixnews