Іноді нам наче щось вимикає мозок, і ми робимо дурниці більші, ніж "тупий" та "ще тупіший": забуваємо ключі в замку, заправляємо спідницю в колготки, солимо борщ, прикритий кришкою...

Одна втіха: у дурні ситуації вклепуємося не ми одні. Пропонуємо помилуватися нашою "дошкою пошани". Читайте також: Рятує лише оптимізм: автомобільні аварії, що здивували всіх навколо 1. Водій трохи переоцінив розміри багажника Фото figyelj 2. Коли аж надто захопилася позуванням Фото figyelj 3. Власник кабріолета не чекав, що випаде сніг? Фото figyelj 4. Називається, скоротили шлях Фото figyelj 5. Вимкнена плита не означає охолоджена Фото figyelj 6. Навіть у покійника може бути поганий день Фото figyelj Цікаво: Нудні офіси ідуть у минуле: 10 класних способів розвіятися під час роботи 7. Невже таки увіпхне?! Фото figyelj 8. Коли поставив телевізор на приклеєну полицю Фото figyelj 9. Тепер розумієте, чому в деяких магазинах завжди бракує вільних кошиків? Фото figyelj 10. Водій цієї автівки точно більше не наближатиметься до води Фото figyelj 11. Так поспішав розпакувати кабель, що не розрахував силу Фото figyelj 12. Відрізати "хвоста" новій миші, розпаковуючи її, – це талант! Фото figyelj