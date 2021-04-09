Змія-антизлам та ще 13 дивовижних учасників звичайного дорожнього руху: кумедні фото

Джерело:Figyelj
Поїздки на роботу та звідти додому – звична справа, що не потребує особливих зусиль. Шлях уже накатаний, а тому одноманітний, навіть нудний. Але варто лише трохи пильніше роззирнутися довкола, як дорожній світ одразу починає вигравати новими яскравими барвами...
Уявляємо, як були ошелешені побаченим ці водії. Здивуйтеся (та посмійтеся) і ви.
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj