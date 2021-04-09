Змія-антизлам та ще 13 дивовижних учасників звичайного дорожнього руху: кумедні фото

10:45

Поїздки на роботу та звідти додому – звична справа, що не потребує особливих зусиль. Шлях уже накатаний, а тому одноманітний, навіть нудний. Але варто лише трохи пильніше роззирнутися довкола, як дорожній світ одразу починає вигравати новими яскравими барвами...