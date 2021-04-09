Поездки на работу и оттуда домой – обычное дело, не требующее особых усилий. Путь уже накатанный, а потому однообразный, даже скучный. Но стоит лишь чуть внимательнее осмотреться вокруг, как дорожный мир сразу начинает переливаться новыми яркими красками...

Представляем, как были ошарашены увиденным эти водители. Удивитесь (и посмейтесь) и вы. Читайте также: Я у мамы инженер: тюнинг авто, который шокировал всех 1. Римский всадник на обычной трассе Фото figyelj 2. Слишком реалистичный дом на колесах Фото figyelj 3. Новый вид противоугонной системы Фото figyelj 4. Он настолько полюбил этот вид автомобиля, что решил приобрести еще...половину машины Фото figyelj 5. Водитель обязан быть максимально сконцентрирован с таким ценным «багажом» Фото figyelj 6. Кто-то решил перейти на солнечную энергию Фото figyelj 7. Когда над тюнингом работал настоящий живописец Фото figyelj Интересно: Выручает только оптимизм: автомобильные аварии, которые удивили всех вокруг 8. Наверное, так и появляются идеи для дизайна грузовиков Фото figyelj 9. Производителю хочется задать много вопросов Фото figyelj 10. Трехколесный монстр Фото figyelj 11. Уникальный автонюнинг Фото figyelj 12. Кто-то нашел молот Тора? Фото figyelj 13. Пожалуй, это помогло ему чувствовать себя в безопасности Фото figyelj 14. Никогда не спорьте о том, что кровать нельзя перевезти на скутере Фото figyelj