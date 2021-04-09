Змея-антивор и еще 13 удивительных участников обычного дорожного движения забавные фото
Поездки на работу и оттуда домой – обычное дело, не требующее особых усилий. Путь уже накатанный, а потому однообразный, даже скучный. Но стоит лишь чуть внимательнее осмотреться вокруг, как дорожный мир сразу начинает переливаться новыми яркими красками...
Источник:Figyelj
Представляем, как были ошарашены увиденным эти водители. Удивитесь (и посмейтесь) и вы.
Читайте также: Я у мамы инженер: тюнинг авто, который шокировал всех
1. Римский всадник на обычной трассе
Фото figyelj
2. Слишком реалистичный дом на колесах
Фото figyelj
3. Новый вид противоугонной системы
Фото figyelj
4. Он настолько полюбил этот вид автомобиля, что решил приобрести еще...половину машины
Фото figyelj
5. Водитель обязан быть максимально сконцентрирован с таким ценным «багажом»
Фото figyelj
6. Кто-то решил перейти на солнечную энергию
Фото figyelj
7. Когда над тюнингом работал настоящий живописец
Фото figyelj
Интересно: Выручает только оптимизм: автомобильные аварии, которые удивили всех вокруг
8. Наверное, так и появляются идеи для дизайна грузовиков
Фото figyelj
9. Производителю хочется задать много вопросов
Фото figyelj
10. Трехколесный монстр
Фото figyelj
11. Уникальный автонюнинг
Фото figyelj
12. Кто-то нашел молот Тора?
Фото figyelj
13. Пожалуй, это помогло ему чувствовать себя в безопасности
Фото figyelj
14. Никогда не спорьте о том, что кровать нельзя перевезти на скутере
Фото figyelj
Поделиться новостью