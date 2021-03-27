У світі є багато людей, яких сміливо можна назвати майстрами своєї справи. Вони обожнюють те, що роблять, роблять це ідеально та досконало, тому результат їхньої роботи вражає.

Але є й такі, хто береться за роботу, але не може довести справу до кінця. Як наслідок, мають роботу, яка смішить усіх, хто її побачить. Ми підготували фотодобірку авто, власники яких вірили у те, що тюнінг – це їхнє покликання. Але всі навколо думали зовсім інакше. Читайте також: Сів за кермо – увімкни мозок: 10 водіїв, які забули це зробити 1. Завжди можна знайти вихід з будь-якої ситуації Фото recreationalvehiclemarket 2. Зате за покупками буде зручно їздити Фото pinterest 3. Робота рук справжнього любителя черепів Фото reddit 4. Сталевари доклали максимум зусиль Фото autoblog 5. Бюджетна версія будинку на колесах Фото reddit Цікаво: Бережіть автівку та готівку: речі, які не варто перевозити легковиком 6. Хтось вирішив, що це дешевше, ніж придбати причеп Фото gtaforums 7. Здається, власник створив новий клас автомобіля Фото reddit 8. Цікаво, скільки часу власник збирав материнські плати для тюнінгу цієї автівки? Фото reddit 9. І у магазин з'їздив, і вулицю замів Фото avtovod 10. Бетмобіль Фото hotcars