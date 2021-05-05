Прагнути все встигнути максимально швидко – нормально. Але не варто братися за декілька справ одночасно, адже це може призвести до того, що ви взагалі не зможете завершити до кінця хоча б одну із запланованих справ.

Читайте також: Скромність чи невпевненість: основні ознаки проблем з самооцінкою

Чому багатозадачність шкідлива?

Багатозадачність корисна для організму та розпланування часу лише в першу годину активної діяльності. Далі наш організм втомлюється і ми не можемо одночасно фокусуватися на декількох справах. Найбільше тривала багатозадачність шкодить мозку, адже через це він швидко "стомлюється" і потребує максимального відпочинку.

Експерти зі Стенфордського університету в Каліфорнії пояснили, що швидкі переходи від однієї справи до іншої можуть знижувати результативність на 40%. Окрім цього, ефективність та якість виконання завдань значно понижується. Погіршується здатність концентруватися, а постійні переходи забирають багато часу. Його ви могли б використати на виконання інших завдань.

Людський мозок може ефективно справлятися лише з одним завдання, а через багатозадачність він втрачає концентрацію і не може правильно розставляти пріоритети. Постійні стрибки від однієї справи до іншої – справжній стрес для нашого головного органа.

Багатозадачність може бути шкідливою в роботі / Фото Twitter

Як фокусуватися на чомусь одному?

Зрозумівши, що багатозадачність шкідлива, кожен з нас повинен навчитися фокусуватися на одній справі. Насамперед для цього варто писати план на тиждень і навіть день. Так ви будете точно розуміти, які справи обов'язково потрібно встигнути, а виконання яких можна відтягнути.

Цікаво: Робота мрії: як закохати працівників у свою компанію

Зосередьтеся на одній справі. Не варто відволікатися на соцмережі, улюблені серіали, книгу чи домашнього улюбленця.

На перших етапах відвикання від багатозадачності ви можете одночасно робити дві справи. Але вони обов'язково повинні бути різні за рівнем складності.

Зауважте, між кожною справою потрібно робити перерви. Це допоможе підвищити результативність.

Навчіться фокусуватися на одній справі / Фото Fotoart