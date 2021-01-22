Коли самооцінка занижена, людина сумнівається в кожному рішенні, болісно страждає від будь-яких критичних зауважень і в кожній події бачить ознаки наближення невдачі. Багато речей у нашому житті залежать не від зовнішніх обставин, а від уміння бачити себе в правдивому світлі. Усвідомлення своїх особистих якостей і віра у власні сили безпосередньо впливають на відносини з навколишнім світом.

Тому Ідеї 24 підготували огляд непомітних звичок, які свідчать про нашу невпевненість собі, тому краще їх позбутися.

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Жити на шоколадці та каві

Наші харчові звички говорять про нас багато. Їжа може впливати на сприйняття людиною самого себе. Якщо в раціоні присутньо занадто багато солодкого і напоїв, що містять кофеїн, це може викликати перепади настрою.



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Бути кар'єристом

Коли людина недостатньо впевнена в хорошому ставленні до неї з боку близьких людей, визнання вона прагне знайти на роботі. Такі люди трудяться без сну і відпочинку, часом задовольняючись лише похвалами. Але рідко хто може оцінити людину, якщо вона сама не в змозі це зробити.



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Страждати, коли приміряєш щось в магазині

Коли самооцінка у людини кульгає, вона набагато сильніше залежить від думки інших при покупці нових предметів гардеробу. При цьому йому або їй властиво купувати значно більше речей, ніж необхідно.

Предмети гардеробу варто купувати, тільки якщо ви собі в них подобаєтеся. А не тому, що вони симпатичні самі по собі та добре або погано сидять на інших.



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Вірити в удачу і прикмети

У кожної людини є свої маленькі прикмети або забобони. Навіть спортсмени здійснюють певні ритуали перед початком змагань. Але якщо причину всіх своїх успіхів або невдач людина бачить в неправильно одягненій футболці або в зустрічі чорної кішки, то, швидше за все, вона не надто впевнена у власних силах.

Замість того щоб дякувати за успіхи вищі сили або Всесвіту, варто визнати, що для досягнення бажаного було докладено чимало зусиль.



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Постійно перевіряти, чи закриті двері та вимкнена праска

Щоранку ми виходимо з дому у справах. І варто зробити лише кілька кроків, як в голові виникає думка: "А я вимкнула газ? А праску? А двері закрила?" Доводиться повертатися, перевіряти все по кілька разів, втрачаючи дорогоцінний час. Якщо ця втомлива ситуація повторюється день у день, то, швидше за все, неполадки тут не з пам'яттю, а з самооцінкою.

Коли людина постійно сумнівається у власних здібностях і критикує себе, їй властиво перевіряти все по кілька разів. Це може стосуватися і роботи, і побуту. Ми боїмося втратити контроль над будь-якими аспектами свого життя, що і призводить до таких наслідків.



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Уникати спортзалу, вважаючи за краще тренуватися вдома

Люди виправдовують своє небажання відвідувати фітнес-центр нестачею часу. Але найбільшу роль часто грає низька самооцінка. Людина просто соромиться свого тіла, лякається майбутніх навантажень і боїться не впоратися.

Фізична активність сама по собі відмінно підіймає настрій, і самооцінку. Головне – рухатися маленькими кроками та збільшувати навантаження поступово.



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Рятівний телефон

Якщо у людини занижена самооцінка, то особливо незатишно вона відчуває себе в незнайомій компанії. Всі, здається, бачать її наскрізь і спочатку налаштовані неприязно. І тут на допомогу приходить мобільник. Вивчення соцмереж і месенджерів створює ілюзорне відчуття спілкування, навіть якщо людина не бере участі в спільній розмові.

Варто спробувати відкласти телефон, навіть коли компанія навколо складається з невідомих людей. Якщо новачок буде уважно слухати оточуючих, то вони почнуть йому симпатизувати.



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Постійне прибирання будинку та безлад

Заведено вважати, що захаращене житло говорить про душевні муки людини. Дійсно, коли ми не стежимо за порядком у квартирі, це може свідчити про не найкращий психологічний стан. Але пристрасть до чистоти та готовність робити прибирання постійно – це аж ніяк не ознака високої самооцінки.

Часто ідеальний будинок – це володіння перфекціоніста. Ця риса говорить про проблеми зі сприйняттям себе. Якщо ми не даємо собі права на помилку, нескінченно прагнемо до ідеалу, не шкодуючи своїх сил, значить, ми собою незадоволені. Іноді варто змусити себе відкласти ганчірку і піти перекусити в кафе по сусідству.



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Любов до рок-музики

Музичні уподобання теж можуть повідомити багато цікавої інформації про людину. Шанувальникам року приписують образ вельми суворих і похмурих особистостей. Але насправді зазвичай це чуйні, чутливі та м'які люди. При цьому любителі року найчастіше інтроверти та можуть страждати від заниженої самооцінки.



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Підраховувати калорії

Калькулятори калорій і ваги – це втілений кошмар людини з низькою самооцінкою. Будь-яка трапеза, якщо вона супроводжується скрупульозним підрахунком спожитих калорій і завершується контрольним зважуванням, буде викликати легкий жах і огиду.



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Весь час спізнюватися

Начебто запізнення повинні бути прерогативою впевнених в собі людей, які настільки себе цінують, що на комфорт інших особливої уваги не звертають. Але легковажно до власного часу відносяться якраз індивідууми з заниженою самооцінкою. Їм здається, що важливість їх присутності на зустрічі настільки незначна, що затримку ніхто і не помітить.

Для боротьби з цією звичкою спочатку доведеться повірити у власну значущість.



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