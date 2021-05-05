Стремиться все успеть максимально быстро – нормально. Но не стоит браться за несколько дел одновременно, ведь это может привести к тому, что вы вообще не сможете завершить до конца хотя бы одно из запланированных дел.

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Почему многозадачность вредна?

Многозадачность полезна для организма и планировки времени только в первый час активной деятельности. Далее наш организм устает и мы не можем одновременно фокусироваться на нескольких делах. Далее многозадачность вредит мозгу, ведь из-за этого он быстро "устает" и требует максимального отдыха.

Эксперты из Стэндфордского университета в Калифорнии объяснили, что быстрые переходы от одного дела к другому могут снижать результативность на 40%. Кроме этого, эффективность и качество выполнения задач значительно снижается. Ухудшается способность концентрироваться, а постоянные переходы отнимают много времени. Его вы могли бы использовать на выполнение других задач.

Человеческий мозг может эффективно справляться только с одной задачей, а через многозадачность он теряет концентрацию и не может правильно расставлять приоритеты. Постоянные прыжки от одного дела к другому – настоящий стресс для нашего главного органа.

Многозадачность может быть вредной в работе / Фото Twitter

Как фокусироваться на чем-то одном?

Поняв, что многозадачность вредна, каждый из нас должен научиться фокусироваться на одном деле. Прежде всего для этого стоит писать план на неделю и даже день. Так вы будете точно понимать, какие дела обязательно нужно успеть, а выполнение которых можно оттянуть.

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Сосредоточьтесь на одном деле. Не стоит отвлекаться на соцсети, любимые сериалы, книгу или домашнего любимца.

На первых этапах отвыкания от многозадачности вы можете одновременно делать два дела. Но они обязательно должны быть разные по уровню сложности.

Заметьте, между каждым делом нужно делать перерывы. Это поможет повысить результативность.

Научитесь фокусироваться на одном деле / Фото Fotoart