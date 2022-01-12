А ви також переконані, що заради стрункої фігури треба відмовитися від солодощів і позбавити себе смакоти? А от і ні! Худнути потрібно смачно! А якщо ви полюбляєте солодке, то не відмовляйте собі у смаколиках. Просто готуйте їх правильно та вписуйте у свою денну норму калорій. І тоді жодна страва не пустить нанівець ваші старання на шляху до фігури мрії.

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Дієтологиня Надія Пахірко підготувала дієтичний рецепт шоколадних рулетиків. Тонкі млинці можна урізноманітнити будь-якими добавками на свій смак.

Шоколадні млинці з ягодами: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Молоко 1,5% – 75 грамів;

Борошно рисове цільнозернове – 75 грамів;

Яйце – 2 штуки;

Ягоди – 120 грамів;

Сир 2% – 170 грамів;

Какао – 6 грамів;

Замінник цукру – на свій смак.

Спосіб приготування:

Змішайте у мисці молоко, борошно, какао та яйця. Усе добре перемішайте до однорідної маси. Смажте млинці на добре розігрітій сковороді по 2 хвилини з кожного боку. Для начинки змішайте сир, ягоди та замінник цукру. Змастіть начинкою млинці, які уже трохи охолонули та додайте ягоди. Згорніть млинці у рулетики та наріжте порційно.

Смачного!

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Дієтичні шоколадні млинці / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Шоколадний млинець з ягодами

Дівчатка, хто впевнений, що заради стрункої фігури треба відмовитися від солодощів і позбавити себе смакоти? Колись я теж так думала, тому ніяк не могла схуднути. Але як я рада, що знайшла секрет, який допоміг схуднути мені. Схуднення має бути в насолоду! Якщо ви ласун, то не відмовляйте собі в солодощах. Просто готуйте їх правильно та вписуйте у свою норму КБЖУ.

На підтвердження своїх слів поділюся з вами рецептом правильних ласощів

Шоколадний млинець з ягодами

Інгредієнти:

Молоко 1,5% – 75 г

Борошно рисове цільнозернове – 75 г

Яйце - 2 шт

Ягоди – 120 г

Сир 2% - 170 г

Какао - 6 г

Замінник цукру

Готуємо:

Змішати молоко, борошно та яйця.

Готувати млинець на добре розігрітій сковороді антипригарної по 2 хвилини з кожного боку.

Змішати всі інгредієнти для начинки (сир, замінник цукру, ягоди).

Змастити начинкою млинець і викласти ягоди.

Згорнути млинець у рулет та нарізати на порції.