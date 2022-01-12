А ви також переконані, що заради стрункої фігури треба відмовитися від солодощів і позбавити себе смакоти? А от і ні! Худнути потрібно смачно! А якщо ви полюбляєте солодке, то не відмовляйте собі у смаколиках. Просто готуйте їх правильно та вписуйте у свою денну норму калорій. І тоді жодна страва не пустить нанівець ваші старання на шляху до фігури мрії.
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Дієтологиня Надія Пахірко підготувала дієтичний рецепт шоколадних рулетиків. Тонкі млинці можна урізноманітнити будь-якими добавками на свій смак.
Шоколадні млинці з ягодами: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Молоко 1,5% – 75 грамів;
- Борошно рисове цільнозернове – 75 грамів;
- Яйце – 2 штуки;
- Ягоди – 120 грамів;
- Сир 2% – 170 грамів;
- Какао – 6 грамів;
- Замінник цукру – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте у мисці молоко, борошно, какао та яйця. Усе добре перемішайте до однорідної маси.
- Смажте млинці на добре розігрітій сковороді по 2 хвилини з кожного боку.
- Для начинки змішайте сир, ягоди та замінник цукру.
- Змастіть начинкою млинці, які уже трохи охолонули та додайте ягоди.
- Згорніть млинці у рулетики та наріжте порційно.
Смачного!
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Дієтичні шоколадні млинці / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Шоколадний млинець з ягодами
Дівчатка, хто впевнений, що заради стрункої фігури треба відмовитися від солодощів і позбавити себе смакоти? Колись я теж так думала, тому ніяк не могла схуднути. Але як я рада, що знайшла секрет, який допоміг схуднути мені. Схуднення має бути в насолоду! Якщо ви ласун, то не відмовляйте собі в солодощах. Просто готуйте їх правильно та вписуйте у свою норму КБЖУ.
На підтвердження своїх слів поділюся з вами рецептом правильних ласощів
Шоколадний млинець з ягодами
Інгредієнти:
Молоко 1,5% – 75 г
Борошно рисове цільнозернове – 75 г
Яйце - 2 шт
Ягоди – 120 г
Сир 2% - 170 г
Какао - 6 г
Замінник цукру
Готуємо:
Змішати молоко, борошно та яйця.
Готувати млинець на добре розігрітій сковороді антипригарної по 2 хвилини з кожного боку.
Змішати всі інгредієнти для начинки (сир, замінник цукру, ягоди).
Змастити начинкою млинець і викласти ягоди.
Згорнути млинець у рулет та нарізати на порції.