Приготувати кокосовий гарячий шоколад досить легко, адже ви витратите всього декілька хвилин. П'янкий смак напою здивує усіх ваших друзів!

Цікаво До різдвяного фільму: готуємо смачнючий карамельний попкорн вдома

Рецепт гарячого кокосового шоколаду

Час приготування: 10 хвилин.



Кокосовий шоколад / Фото iStock

Інгредієнти:

150 мілілітрів незбираного молока;

25 грамів білого шоколаду подрібненого;

25 мілілітрів рому зі смаком кокоса (автори рецепту використовували "Малібу");

1 чайна ложка дрібно натертого темного шоколаду;

1 чайна ложка кокосової стружки.

Приготування

Налийте молоко в невелику каструлю і поставте на середній вогонь до кипіння, помішуючи, щоб воно не пригоріло. Зніміть каструлю з вогню.

Додайте білий шоколад і перемішайте. Як тільки шоколад розтане, поставте каструлю знову на вогонь, щоб вона прогрілася. Додайте ром зі смаком кокоса і перелийте в кухоль.

Прикрасьте чорним шоколадом і кокосовою стружкою, якщо забажаєте.