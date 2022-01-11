Приготувати кокосовий гарячий шоколад досить легко, адже ви витратите всього декілька хвилин. П'янкий смак напою здивує усіх ваших друзів!
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Рецепт гарячого кокосового шоколаду
Час приготування: 10 хвилин.
Кокосовий шоколад / Фото iStock
Інгредієнти:
- 150 мілілітрів незбираного молока;
- 25 грамів білого шоколаду подрібненого;
- 25 мілілітрів рому зі смаком кокоса (автори рецепту використовували "Малібу");
- 1 чайна ложка дрібно натертого темного шоколаду;
- 1 чайна ложка кокосової стружки.
Приготування
Налийте молоко в невелику каструлю і поставте на середній вогонь до кипіння, помішуючи, щоб воно не пригоріло. Зніміть каструлю з вогню.
Додайте білий шоколад і перемішайте. Як тільки шоколад розтане, поставте каструлю знову на вогонь, щоб вона прогрілася. Додайте ром зі смаком кокоса і перелийте в кухоль.
Прикрасьте чорним шоколадом і кокосовою стружкою, якщо забажаєте.