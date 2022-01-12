А вы также уверены, что ради стройной фигуры нужно отказаться от сладостей? А вот нет! Худеть нужно вкусно! А если вы любите сладкое, то не отказывайте себе в этом. Просто готовьте их правильно и вписывайте в свою дневную норму калорий. И тогда ни одно блюдо не пустит на нет ваши старания на пути к фигуре мечты.
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Диетолог Надежда Пахирко подготовила диетический рецепт шоколадных рулетиков. Тонкие блины можно разнообразить любыми добавками по своему вкусу.
Шоколадные блины с ягодами: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Молоко 1,5% – 75 грамм;
- Мука рисовая цельнозерновая – 75 граммов;
- Яйцо – 2 штуки;
- Ягоды – 120 граммов;
- Сыр 2% – 170 граммов;
- Какао – 6 граммов;
- Заменитель сахара – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте в миске молоко, муку, какао и яйца. Все хорошо перемешайте до однородной массы.
- Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
- Для начинки смешайте творог, ягоды и заменитель сахара.
- Смажьте начинкой блины, которые уже немного остыли и добавьте ягоды.
- Сверните блины в рулетики и нарежьте порционно.
Приятного аппетита!
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Диетические шоколадные блины / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Шоколадный блинчик с ягодами
Девочки, кто уверен, что ради стройной фигуры нужно отказаться от сладостей и лишить себя вкусности? Когда-то я тоже так думала, потому никак не могла похудеть. Но как я рада, что нашла секрет, который помог мне похудеть. Похудение должно быть в удовольствие! Если вы сладкоежка, то не отказывайте себе в сладостях. Просто готовьте их правильно и вписывайте в норму КБЖУ.
В подтверждение своих слов поделюсь с вами рецептом правильного лакомства
Шоколадный блинчик с ягодами
Ингредиенты:
Молоко 1,5% – 75 г
Мука рисовая цельнозерновая – 75 г
Яйцо – 2 шт
Ягоды – 120 г
Сыр 2% – 170 г
Какао – 6 г
Заменитель сахара
Готовим:
Смешать молоко, муку и яйца.
Готовить блинчик на хорошо разогретой антипригарной сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
Смешать все ингредиенты для начинки (творог, заменитель сахара, ягоды).
Смазать начинкой блинчик и выложить ягоды.
Свернуть блинчик в рулет и порезать на порции.