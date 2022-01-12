А вы также уверены, что ради стройной фигуры нужно отказаться от сладостей? А вот нет! Худеть нужно вкусно! А если вы любите сладкое, то не отказывайте себе в этом. Просто готовьте их правильно и вписывайте в свою дневную норму калорий. И тогда ни одно блюдо не пустит на нет ваши старания на пути к фигуре мечты.

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Диетолог Надежда Пахирко подготовила диетический рецепт шоколадных рулетиков. Тонкие блины можно разнообразить любыми добавками по своему вкусу.

Шоколадные блины с ягодами: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Молоко 1,5% – 75 грамм;

Мука рисовая цельнозерновая – 75 граммов;

Яйцо – 2 штуки;

Ягоды – 120 граммов;

Сыр 2% – 170 граммов;

Какао – 6 граммов;

Заменитель сахара – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте в миске молоко, муку, какао и яйца. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Для начинки смешайте творог, ягоды и заменитель сахара. Смажьте начинкой блины, которые уже немного остыли и добавьте ягоды. Сверните блины в рулетики и нарежьте порционно.

Приятного аппетита!

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Диетические шоколадные блины / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Шоколадный блинчик с ягодами

Девочки, кто уверен, что ради стройной фигуры нужно отказаться от сладостей и лишить себя вкусности? Когда-то я тоже так думала, потому никак не могла похудеть. Но как я рада, что нашла секрет, который помог мне похудеть. Похудение должно быть в удовольствие! Если вы сладкоежка, то не отказывайте себе в сладостях. Просто готовьте их правильно и вписывайте в норму КБЖУ.

В подтверждение своих слов поделюсь с вами рецептом правильного лакомства

Шоколадный блинчик с ягодами

Ингредиенты:

Молоко 1,5% – 75 г

Мука рисовая цельнозерновая – 75 г

Яйцо – 2 шт

Ягоды – 120 г

Сыр 2% – 170 г

Какао – 6 г

Заменитель сахара