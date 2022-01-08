Шоколадну нутелу випікають у листковому тісті, змащують розтопленим вершковим маслом, а потім посипають цукром з корицею. Вього лиш 5 інгредієнтів Вам знадобиться для приготвування різдвяного десерту.
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Рецепт різвяної ялинки з нутелою
Інгердієнти:
- 2 аркуші листкового напівзамороженого тіста;
- 2 столові ложки нутели;
- 1 яєчний жовток;
- 1 столова ложка розтопленого вершкового масла;
- 1 столова ложка цукру з корицею.
Приготування
Застеліть деко пергаментним папером. Виріжте два листа тіста у формі ялинки. Рівномірно викладіть нутелу на один лист тіста. Зверху покладіть інший і перекладіть на деко.
Ялинка з нутелою / Фото cafedelites
Зробіть ножем надрізи з обох сторін, відстанню між ними приблизно 2 сантиметри. Ріжте тісто акуратно, щоб не зачепити центр ялинки.
Кожну смужку тіста перекрутіть двічі, втиснувши кінці в деко. Із залишків тіста виріжте дві зірочки: одну намажте нутелою, а іншу покладіть зверху, як бутерброд. Покладіть зірку на верхівку дерева.
Ялинковий десерт на різдвяний стіл / Фото cafedelites
Змастіть тісто яєчним жовтком, змішаним з невеликою кількістю води. Випікайте 25 – 30 хвилин при 200°C до золотистого кольору.
Залиште охолонути протягом 5 хвилин. Злегка змастіть тісто розтопленим вершковим маслом і посипте цукром з корицею. Смачного!