Що зробити із залізних бочок: 15 креативних ідей для повторного використання

Джерело:24 канал
Старі бочки та бідони можна перетворити на справжні витвори мистецтва і надзвичайно практичні речі. Для цього варто трохи покреативити й докласти трішки зусиль.
Крісла, столики, барні стійки й навіть тумбочки – усе це можна зробити зі звичайних бочок. Дивіться, вчіться, майструйте у себе вдома!
Цікаво: Що зробити зі старих шин: 15 дизайнерських ідей для дому та двору
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Читайте також: Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest