Что сделать из железных бочек: 15 креативных идей для повторного использования
Старые бочки и бидоны можно превратить в настоящие произведения искусства и чрезвычайно практичные вещи. Для этого стоит немного покреативить и приложить немного усилий.
Источник:24 канал
Кресла, столики, барные стойки и даже тумбочки – все это можно сделать из обычных бочек. Смотрите, учитесь, мастерите у себя дома!
Интересно: Что сделать из старых шин: 15 дизайнерских идей для дома и двора
1. Стильный небольшой диван
Фото pinterest
2. Мебель для зоны барбекю
Фото pinterest
3. Ящик для инструментов
Фото pinterest
4. Тумбочка для книг
Фото pinterest
5. Умывальник
Фото pinterest
6. Изысканный стул
Фото pinterest
7. Лава из бочек и досок
Фото pinterest
Читайте также: Стильно и бюджетно: 16 идей для новой мебели из старых ящиков
8. Стойка для велосипедов
Фото pinterest
9. Тумбочка в гостиную
Фото pinterest
10. Оригинальный сервант
Фото pinterest
11. Аккуратный минибар
Фото pinterest
12. Функциональные полки на стену
Фото pinterest
13. Журнальный столик
Фото pinterest
14. Мангал или барбекю
Фото pinterest
15. Трюмо
Фото pinterest
Поделиться новостью