Старые бочки и бидоны можно превратить в настоящие произведения искусства и чрезвычайно практичные вещи. Для этого стоит немного покреативить и приложить немного усилий.

Кресла, столики, барные стойки и даже тумбочки – все это можно сделать из обычных бочек. Смотрите, учитесь, мастерите у себя дома! Интересно: Что сделать из старых шин: 15 дизайнерских идей для дома и двора 1. Стильный небольшой диван Фото pinterest 2. Мебель для зоны барбекю Фото pinterest 3. Ящик для инструментов Фото pinterest 4. Тумбочка для книг Фото pinterest 5. Умывальник Фото pinterest 6. Изысканный стул Фото pinterest 7. Лава из бочек и досок Фото pinterest Читайте также: Стильно и бюджетно: 16 идей для новой мебели из старых ящиков 8. Стойка для велосипедов Фото pinterest 9. Тумбочка в гостиную Фото pinterest 10. Оригинальный сервант Фото pinterest 11. Аккуратный минибар Фото pinterest 12. Функциональные полки на стену Фото pinterest 13. Журнальный столик Фото pinterest 14. Мангал или барбекю Фото pinterest 15. Трюмо Фото pinterest