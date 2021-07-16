Якщо ви досі не знаєте, який засіб вибрати, ми допоможемо визначитись. Ідеї 24 розповідають всі переваги та недоліки.

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Який засіб обрати для прання

Порошок



Переваги та недоліки порошку для прання / Фото Pinterest

Пральний порошок поки залишається найпопулярнішим засобом для прання. Він додасть вашій білизні приємного запаху, зробить її чистою та довговічною.

Серед переваг прального порошку:

видалення складних забруднень;

висока ефективність при пранні на високих температурах, які здатні знищувати пилових кліщів;

низька ціна.

Недоліки:

наявність в складі фосфатів, які шкодять екології;

сухий порошок при дозуванні може попасти у дихальні шляхи та нашкодити здоров'ю;

при низьких температурах порошок погано розчиняється і залишається на одязі, через це ваші речі часто потребують повторного полоскання, що призведе до витрат води та електрики;

порошок не завжди можна герметично закрити, тому у квартирі з'являється хімічний запах;

у картонному упакуванні швидко накопичується волога, утворюються грудочки і його стає важче дозувати.

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Рідкий мийний засіб



Чому варто обирати гель для прання / Фото Unsplash

Рідкі мийні засоби відносно нещодавно з'явились на ринку, але впевнено здобувають свою популярність.

Переваги рідких гелів:

зручне упакування, для якого знайдеться місце навіть у маленькій кімнаті;

не несе шкоди для здоров'я при дозуванні;

гель може довго зберігатись, і від цього його консистенція не зміниться;

не залишає після себе розводів та плям;

ковпачок-дозатор допоможе економно та правильно використовувати засіб;

не містить фосфатів.

Недоліки, які не дозволяють гелям замінити порошок:

високі температури руйнують структуру засобу і знижують його ефективність;

гелеподібні рідини погано справляються з важкими забрудненнями та зовсім не працюють зі старими плямами.

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Що краще



Який засіб краще використовувати / Фото Unsplash

Як сухі, так і рідкі мийні засоби мають свої переваги та недоліки. Але що ж все-таки краще використовувати? Якщо ви зазвичай перете речі у гарячій воді, можете спокійно вибрати порошок, який допоможе заощадити. Якщо ж ваша білизна потребує прохолодної води, краще придбати для цього рідкий мийний засіб, який вбереже ваш одяг і пральну машинку.