Если вы еще не знаете, какое средство выбрать, мы поможем определиться. Идеи 24 рассказывают все преимущества и недостатки.

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Какое средство выбрать для стирки

Порошок



Преимущества и недостатки порошка для стирки / Фото Pinterest

Стиральный порошок пока остается самым популярным средством для стирки. Он придаст вашему белью приятного запаха, сделает его чистым и долговечным .

Среди преимуществ стирального порошка:

удаления сложных загрязнений;

высокая эффективность при стирке на высоких температурах, которые способны уничтожать пылевых клещей;

низкая цена.

Недостатки:

наличие в составе фосфатов, которые вредят экологии;

сухой порошок при дозировке может попасть в дыхательные пути и навредить здоровью;

при низких температурах порошок плохо растворяется и остается на одежде, поэтому ваши вещи часто требуют повторного полоскания, что приведет к расходу воды и электричества;

приведет порошок не всегда можно герметично закрыть, так в квартире появляется химический запах;

в картонной упаковке быстро накапливается влага, образуются комочки и его становится труднее дозировать.

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Жидкое моющее средство



Почему стоит выбирать гель для стирки / Фото Unsplash

Жидкие моющие средства относительно недавно появились на рынке, но уверенно приобретают свою популярность.

Преимущества жидких гелей:

удобная упаковка, для которой найдется место даже в маленькой комнате;

не несет вреда для здоровья при дозировке;

гель может долго храниться, и от этого его консистенция не изменится;

не оставляет после себя разводов и пятен;

колпачок-дозатор поможет экономно и правильно использовать средство;

не содержит фосфатов.

Недостатки, которые не позволяют гелям заменить порошок:

высокие температуры разрушают структуру средства и снижают его эффективность;

гелеобразные жидкости плохо справляются с тяжелыми загрязнениями и вовсе не работают со старыми пятнами.

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Что лучше



Какое средство лучше использовать​ / Фото Unsplash