Если вы еще не знаете, какое средство выбрать, мы поможем определиться. Идеи 24 рассказывают все преимущества и недостатки.
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Какое средство выбрать для стирки
Порошок
Преимущества и недостатки порошка для стирки / Фото Pinterest
Стиральный порошок пока остается самым популярным средством для стирки. Он придаст вашему белью приятного запаха, сделает его чистым и долговечным.
Среди преимуществ стирального порошка:
- удаления сложных загрязнений;
- высокая эффективность при стирке на высоких температурах, которые способны уничтожать пылевых клещей;
- низкая цена.
Недостатки:
- наличие в составе фосфатов, которые вредят экологии;
- сухой порошок при дозировке может попасть в дыхательные пути и навредить здоровью;
- при низких температурах порошок плохо растворяется и остается на одежде, поэтому ваши вещи часто требуют повторного полоскания, что приведет к расходу воды и электричества;
- порошок не всегда можно герметично закрыть, так в квартире появляется химический запах;
- в картонной упаковке быстро накапливается влага, образуются комочки и его становится труднее дозировать.
Жидкое моющее средство
Почему стоит выбирать гель для стирки / Фото Unsplash
Жидкие моющие средства относительно недавно появились на рынке, но уверенно приобретают свою популярность.
Преимущества жидких гелей:
- удобная упаковка, для которой найдется место даже в маленькой комнате;
- не несет вреда для здоровья при дозировке;
- гель может долго храниться, и от этого его консистенция не изменится;
- не оставляет после себя разводов и пятен;
- колпачок-дозатор поможет экономно и правильно использовать средство;
- не содержит фосфатов.
Недостатки, которые не позволяют гелям заменить порошок:
- высокие температуры разрушают структуру средства и снижают его эффективность;
- гелеобразные жидкости плохо справляются с тяжелыми загрязнениями и вовсе не работают со старыми пятнами.
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Что лучше
Какое средство лучше использовать / Фото Unsplash
Как сухие, так и жидкие моющие средства имеют свои преимущества и недостатки. Но что же все-таки лучше использовать? Если вы обычно стираете вещи в горячей воде, можете спокойно выбрать порошок, который поможет сэкономить. Если же ваше белье требует прохладной воды, лучше приобрести для этого жидкое моющее средство, которое убережет вашу одежду и стиральную машинку.