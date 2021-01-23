Aliexpress – це майданчик, на якому ви можете знайти як корисні та оригінальні речі, так і безглузді нікому не потрібні товари. Вони можуть коштувати чималу суму і ви, з цікавості, будете готові витратити шалені кошти аби потримати ці товари в руках.

Ідеї 24 зібрали для вас товари з Aliexpress, призначення яких важко відгадати. Адже усі предмети мають дивний та незвичний вигляд. Читайте також: 15 безглуздих товарів з AliExpress, які все одно хтось купить: фото 1. Мініатюрна подушка у вигляді цеглини Фото aliexpress 2. Іграшка-антисрес Фото aliexpress 3. Магнітний пластилін Фото aliexpress 4. Стискач для горіхів Фото aliexpress 5. Гойдалка для хом'яків Фото aliexpress 6. Музична колонка у вигляді телефонної слухавки Фото aliexpress Цікаво: Коли люди побачили це, у них "застигла" кров: фото 7. Оригінальна мухобійка Фото aliexpress 8. Будинок для домашнього улюбленця Фото aliexpress 9. Щітка для кота Фото billionnews 10. Ласти для рук Фото lowcost2