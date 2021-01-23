Що це і для чого це: 10 незвичних речей з Aliexpress
Aliexpress – це майданчик, на якому ви можете знайти як корисні та оригінальні речі, так і безглузді нікому не потрібні товари. Вони можуть коштувати чималу суму і ви, з цікавості, будете готові витратити шалені кошти аби потримати ці товари в руках.
Ідеї 24 зібрали для вас товари з Aliexpress, призначення яких важко відгадати. Адже усі предмети мають дивний та незвичний вигляд.
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1. Мініатюрна подушка у вигляді цеглини
Фото aliexpress
2. Іграшка-антисрес
Фото aliexpress
3. Магнітний пластилін
Фото aliexpress
4. Стискач для горіхів
Фото aliexpress
5. Гойдалка для хом'яків
Фото aliexpress
6. Музична колонка у вигляді телефонної слухавки
Фото aliexpress
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7. Оригінальна мухобійка
Фото aliexpress
8. Будинок для домашнього улюбленця
Фото aliexpress
9. Щітка для кота
Фото billionnews
10. Ласти для рук
Фото lowcost2
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