Іноді трапляється так, що побачене нас може дивувати чи навіть лякати. Здавалося б, буденні речі, але особливе освітлення чи тінь можуть "розбурхати" нашу уяву та викликати несподівані емоції.

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