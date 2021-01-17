Коли люди побачили це, у них "застигла" кров: фото
Іноді трапляється так, що побачене нас може дивувати чи навіть лякати. Здавалося б, буденні речі, але особливе освітлення чи тінь можуть "розбурхати" нашу уяву та викликати несподівані емоції.
Ідеї 24 зробили добірку фото, від яких у вас точно "застигне" кров.
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Не показуйте це тим, хто боїться павуків
Фото onedio
Напій із "сюрпризом"
Фото noticiasdecampinas
Вночі така наліпка точно налякає
Фото myprikol
Цей кіт покаже, хто в будинку господар
Фото lescrieursduweb
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Як ви відреагували б на побачене?
Фото europa2
Грут, це ти?
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Від побаченого вам можуть снитися жахіття
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Це просто шматок деревини
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Ви б теж подумали, що за одягом ховається жінка
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