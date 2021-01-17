AliExpress – це майданчик, на якому можна обрати дуже дивні, смішні чи навіть безглузді товари. Проте навіть на такий товар знаходиться свій покупець. Можливо, ви також любите оригінальні незвичні речі й наша добірка вам знадобиться.

Адже Ідеї 24 зібрали для вас товари, які точно несхожі на все те, що ми бачимо у звичних магазинах. Читайте також: 8 незрозумілих товарів з AliExpress, які все одно комусь знадобляться 1. Чоловіча футболка із засмагою Фото aliexpress 2. Лінійка для стрижки Фото aliexpress 3. Корок для вина з кодовим замком Фото aliexpress 4. Підсвічування для унітаза Фото aliexpress 5. Футбол для гри пальцями Фото aliexpress 6. Повідець для вигулювання хом'яка Фото neferjournal 7. Браслет-фляга Фото aliexpress 8. Кастет для відбивних Фото aliexpress Цікаво: Абсурдні, але прикольні речі, на покупку яких наважаться одиниці: фото 9. Тримач для келиха з вином у ванну Фото aliexpress 10. Пляшка з чохлом для телефона Фото aliexpress 11. Дозатор для мила у вигляді носа Фото aliexpress 12. Дзеркальне взуття Фото windsorstore 13. Оригінальний намордник Фото aliexpress 14. Кігті для м'яса Фото aliexpress 15. Тримач для келиха з вином на шию Фото aliexpress