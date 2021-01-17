15 безглуздих товарів з AliExpress, які все одно хтось купить: фото
AliExpress – це майданчик, на якому можна обрати дуже дивні, смішні чи навіть безглузді товари. Проте навіть на такий товар знаходиться свій покупець. Можливо, ви також любите оригінальні незвичні речі й наша добірка вам знадобиться.
Адже Ідеї 24 зібрали для вас товари, які точно несхожі на все те, що ми бачимо у звичних магазинах.
Читайте також: 8 незрозумілих товарів з AliExpress, які все одно комусь знадобляться
1. Чоловіча футболка із засмагою
Фото aliexpress
2. Лінійка для стрижки
Фото aliexpress
3. Корок для вина з кодовим замком
Фото aliexpress
4. Підсвічування для унітаза
Фото aliexpress
5. Футбол для гри пальцями
Фото aliexpress
6. Повідець для вигулювання хом'яка
Фото neferjournal
7. Браслет-фляга
Фото aliexpress
8. Кастет для відбивних
Фото aliexpress
Цікаво: Абсурдні, але прикольні речі, на покупку яких наважаться одиниці: фото
9. Тримач для келиха з вином у ванну
Фото aliexpress
10. Пляшка з чохлом для телефона
Фото aliexpress
11. Дозатор для мила у вигляді носа
Фото aliexpress
12. Дзеркальне взуття
Фото windsorstore
13. Оригінальний намордник
Фото aliexpress
14. Кігті для м'яса
Фото aliexpress
15. Тримач для келиха з вином на шию
Фото aliexpress
Поділитися новиною