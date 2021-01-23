Что это и для чего это: 10 необычных вещей с Aliexpress
Aliexpress – это площадка, на которой можно найти как полезные и оригинальные вещи, так и бессмысленные никому не нужные товары. Они могут стоить немалую сумму и вы, из любопытства, будете готовы потратить огромные средства, чтобы подержать эти товары в руках.
Идеи 24 собрали для вас товары с Aliexpress, назначение которых трудно отгадать. Ведь все предметы имеют странный и необычный вид.
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1. Миниатюрная подушка в виде кирпича
Фото aliexpress
2. Игрушка-антисресс
Фото aliexpress
3. Магнитный пластилин
Фото aliexpress
4. Давилка для орехов
Фото aliexpress
5. Качели для хомяков
Фото aliexpress
6. Музыкальная колонка в виде телефонной трубки
Фото aliexpress
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7. Оригинальная мухобойка
Фото aliexpress
8. Домик для вашего любимца
Фото aliexpress
9. Щетка для кота
Фото billionnews
10. Ласты для рук
Фото lowcost2
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