Aliexpress – это площадка, на которой можно найти как полезные и оригинальные вещи, так и бессмысленные никому не нужные товары. Они могут стоить немалую сумму и вы, из любопытства, будете готовы потратить огромные средства, чтобы подержать эти товары в руках.

Идеи 24 собрали для вас товары с Aliexpress, назначение которых трудно отгадать. Ведь все предметы имеют странный и необычный вид. Читайте также: 15 нелепых товаров с AliExpress, которые все равно кто-то купит: фото 1. Миниатюрная подушка в виде кирпича Фото aliexpress 2. Игрушка-антисресс Фото aliexpress 3. Магнитный пластилин Фото aliexpress 4. Давилка для орехов Фото aliexpress 5. Качели для хомяков Фото aliexpress 6. Музыкальная колонка в виде телефонной трубки Фото aliexpress Интересно: Когда люди увидели это, у них "застыла" кровь: фото 7. Оригинальная мухобойка Фото aliexpress 8. Домик для вашего любимца Фото aliexpress 9. Щетка для кота Фото billionnews 10. Ласты для рук Фото lowcost2