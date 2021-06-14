Звісно, завжди є змога замовити обід чи вечерю додому. І час від часу треба себе балувати відпочинком від кухонних справ. Але ж домашня їжа смакує по-особливому. Щоб почати знову готувати з охотою й не ризикуючи вкотре вигоріти – ось вам кілька дуже простих і напрочуд дієвих порад.

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Крок 1. Полюбіть свою кухню



Оновіть кухонне приладдя / Фото Unsplash

Щоб на кухні було приємно готувати, потрібні зміни. Адже якщо під рукою немає зручних інструментів, це втомлює і викликає роздратування. Тож радимо спершу оновити кулінарні девайси, які зроблять приготування їжі захопливим і цікавим.

Так, можна придбати посуд для запікання, який легко миється, блендер чи тостер, які полегшать ваше життя і дозволять готувати сніданки та легкі перекуси. Мультиварка зробить простим та швидким приготування каш, гарнірів, тушкованих страв, а на пательні-гриль можна за 10 хвилин смачно посмажити овочі чи м'ясо. Обдумайте, чого вам найбільше не вистачає, і додайте нових кухонних гаджетів у побут.

Крок 2. Меню на тиждень

Планування на тиждень – це чудовий спосіб заощадити час та сили. Ви зможете купувати продукти на тиждень вперед та не бігати щодня в магазин. І не забудьте про перекуси. Для них ідеально підходять йогурти, хлібці, мюслі, батончики, овочі чи фрукти.



Салат – ідеальний перекус / Фото Shutterstock

Із продуманим меню і списком продуктів вам не потрібно буде зазирати в холодильник і вигадувати щось із того, що там є. Ви також зможете заздалегідь помити і нарізати всі інгредієнти, а ввечері швидко приготувати.

Пам'ятайте, меню не має бути складним. Розпишіть 10 – 15 простих страв, які ви любите, і подумайте, як їх можна між собою комбінувати. При цьому, складене заздалегідь меню не змушує вас кожен день готувати нову страву.

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Крок 3. Готуємо більше



Відправляйте все, що залишилось, в холодильник / Фото Unsplash

Готувати трохи більше, ніж потрібно – це дуже правильне рішення. Вчорашня їжа допоможе заощадити час і не починати приготування спочатку. Рекомендуємо спробувати наступні лайфхаки:

якщо у вас в холодильнику стоїть вчорашня крупа, покладіть залишки в суп або салат. Так у страви з'явиться новий цікавий смак і консистенція.

вчорашній гарнір також можна обсмажити в олії з яйцем та овочами. За кілька хвилин свіжий смачний обід буде готовий.

м'ясо з вечері можна злегка обсмажити на пательні, додати овочі, сир та загорнути все в лаваш, і смачне буріто готове.

щоб зекономити час на приготуванні гарніру, можна також міксувати ті страви, які вже є у холодильнику. Можете сміливо змішувати рис і сочевицю, гречку з квасолею, кускус та булгур.

для смачного ранкового смузі використовуйте залишки салату та зелені із вечері. Покладіть все у блендер і насолоджуйтесь корисним сніданком.

вчорашнє м'ясо та овочі можна викласти на готове тісто для піци з магазину. Посипте все сиром і відправте в духовку на 10 – 15 хвилин.

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Крок 4. Не забувайте про морозильну камеру



Готові страви можна заморожувати / Фото Unsplash

Зазвичай морозильна камера – це місце для зберігання сирого м'яса, птиці або риби, іноді – напівфабрикатів, на кшталт пельменів чи сосисок. Але не варто забувати, що для готової їжі вона теж чудово підходить, бо допоможе неабияк заощадити час. Рекомендуємо порційно заморожувати частину страв, яких ви приготували забагато. Якщо немає сили стояти на кухні – у вас завжди буде готова вечеря під рукою.

Щоб не загубити всі страви серед контейнерів і пакетиків, можете запастись стікерами. Підписувати страви, вказуючи дату заморозки, дуже гарна звичка, яка допоможе тримати порядок в морозильній камері та вчасно позбуватись від продуктів, яким вже не місце на кухні.