Для отримання соковитого, ароматного та ніжного м'яса доведеться запастися посудом і безмежним терпінням. А секретом приготування ми з вами поділимося.
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Ідеальною курка вважається в тому випадку, якщо вона повністю пропеклася, але не підгоріла. Водночас вона повинна бути соковитою і мати золотаву апетитну та хрустку скоринку.
Секрети правильної підготовки:
- Найкраще брати не заморожений продукт, а свіжу курку (можна охолоджену);
- Посуд для запікання підійде товстостінний: чавунець, качатниця, керамічна форма з високими бортами. Лише такий посуд довго тримає високу температуру і прогріваються рівномірно. У звичайних скляних і металевих формах продукт може підгоріти;
- Курку необхідно заздалегідь дістати з холодильника, щоб вона мала кімнатну температуру. Тоді прожарювання вийде рівномірним.
Рецепт приготування:
- Мед 100 грамів;
- Соєвий соус 120 мілілітрів;
- М'яке вершкове масло 40 грамів;
- Часник 4 – 5 великих зубчиків;
- Курча-бройлер вагою 1.8-2 кілограми;
- Спеції та прянощі – карі, сушений базилік, мелені імбир та паприка, чорний перець по 1/2 чайної ложки; сіль 1/5 чайної ложки;
- Соняшникова або оливкова олія.
Маленькі хитрощі допоможуть вам приготувати смачну курку / Фото unsplash
Маринад:
- Змішайте у глибокій посудині соєвий соус, мед, масло. Очищений часник натріть на дрібній терці, додайте його та спеції у маринад;
- Гарно помийте тушку під проточною водою ззовні та всередині;
- Візьміть курочку і ретельно натріть її з усіх сторін сумішшю перцю та солі;
- Приготовленим завчасно маринадом змастіть курку;
- Залиште її щонайменше на годину;
- Обмотайте фольгою;
- Розігрійте духовку на 250°;
- Змастіть форму олією та покладіть до неї грудкою нагору тушку курки;
- Температуру опустити до 220°, запікання курки в духовці триватиме орієнтовно 40 хвилин. Приберіть фольгу та продовжуйте запікати страву ще протягом 20 – 30 хвилин.
Приготувати смачну курку не так просто, як здається / Фото unsplash