Конечно, всегда можно заказать обед или ужин домой. И время от времени нужно себя баловать отдыхом от кухонных дел. Но ведь у домашней еды – особый вкус. Чтобы начать снова готовить с удовольствием и не рискуя в который раз выгореть – вот вам несколько очень простых и удивительно действенных советов.

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Шаг 1. Полюбите свою кухню



Обновите кухонные принадлежности / Фото Unsplash

Для того, чтобы на кухне было приятно готовить, нужны изменения. Ведь если под рукой нет удобных инструментов, это утомляет и вызывает раздражение. Поэтому советуем сначала обновить кулинарные аксессуары, которые сделают приготовление пищи увлекательным и интересным.

Так, можно приобрести посуду для запекания, которая легко моется, блендер и тостер, которые облегчат вашу жизнь и позволят готовить завтраки и легкие перекусы. Мультиварка сделает простым и быстрым приготовления каш, гарниров, тушеных блюд, а на сковороде-гриль можно за 10 минут вкусно пожарить овощи или мясо. Обдумайте, чего вам больше всего не хватает, и добавьте новых кухонных гаджетов в быт.

Шаг 2. Меню на неделю

Планирование меню – это отличный способ сэкономить время и силы. Вы сможете покупать продукты на неделю вперед и не бегать каждый день в магазин. И не забудьте о перекусах. Для них идеально подходят йогурты, хлебцы, мюсли, батончики или фрукты.



Салат – идеальный перекус / Фото Shutterstock

С продуманным меню и списком продуктов вам не нужно будет заглядывать в холодильник и придумывать что-то из того, что там есть. Вы также сможете заранее помыть и нарезать все ингредиенты, а вечером быстро приготовить.

Помните, меню не должно быть сложным. Распишите 10 – 15 простых блюд, которые вы любите, и подумайте, как их можно между собой комбинировать. При этом, составленное заранее меню не заставляет вас каждый день готовить новое блюдо.

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Шаг 3. Готовим всегда больше



Отправляйте все, что осталось, в холодильник / Фото Unsplash

Готовить чуть больше, чем нужно – это очень правильное решение. Вчерашняя еда поможет сэкономить время и не начинать приготовления сначала. Рекомендуем попробовать следующие лайфхаки:

если у вас в холодильнике стоит вчерашняя крупа, положите остатки в суп или салат. Так в блюда появится новый интересный вкус и консистенция.

вчерашний гарнир можно обжарить на масле с яйцом и овощами. За несколько минут свежий вкусный обед будет готов.

мясо с ужина можно слегка обжарить на сковороде, добавить овощи, сыр и завернуть все в лаваш, и вкусное буррито готово.

чтобы сэкономить время на приготовлении гарнира, можно миксовать те блюда, которые уже есть в холодильнике. Можете смело смешивать рис и чечевицу, гречку с фасолью, кускус и булгур.

для вкусного утреннего смузи используйте остатки салата и зелени с ужина. Положите все в блендер и наслаждайтесь полезным завтраком.

вчерашнее мясо и овощи можно выложить на готовое тесто для пиццы из магазина. Посыпьте все сыром и отправьте в духовку на 10 – 15 минут.

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Шаг 4. Не забывайте о морозильной камере



Готовые блюда можно замораживать / Фото Unsplash

Обычно морозильная камера – это место для хранения сырого мяса, птицы или рыбы, иногда – полуфабрикатов, вроде пельменей или сосисок. Но не стоит забывать, что для готовой пищи она тоже прекрасно подходит, потому что поможет сэкономить время. Рекомендуем порционно замораживать часть блюд, которых вы приготовили много. Если нет возможности стоять на кухне – у вас всегда будет готов ужин под рукой.