Що приготувати на вечерю: смачна курка на овочевій подушці

15 серпня 2021 , 15:29
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Джерело:

інстаграм Юлії Шевчук

Якщо ви не вирішили, що приготувати на вечерю для всієї родини, цей варіант буде вам до душі. Куряче філе на овочевій подушці – смачно й корисно.

Готується страва дуже просто. Рецептом поділилася дієтологиня Юлія Шевчук.

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Курка на овочевій подушці

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 100 грамів: 92/10/4/4.

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 600 грамів.
  • Оливкова олія – 1 столова ложка.
  • Овочева суміш – 400 грамів.
  • Печериці – 200 грамів.
  • Очищений кабачок – 200 грамів очищеного кабачка.
Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український бренд "Тая" піклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесли вам максимум насолоди й користі для організму.
  • Вершки 10% – 200 грамів.
  • Сметана – 200 грамів.
  • Тепла вода – 100 грамів.
  • Сіль, перець, паприка – на свій смак.

Смачна страва підійде для вечері / Фото з інстаграму Юлії Шевчук

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Як приготувати:

  • У курячому філе робимо надрізи поперек, а потім уздовж (на поверхні мають вийти квадратики).
  • Посипаємо філе приправами, поливаємо оливковою олією й залишаємо на 30 хвилин.
  • Мексиканську суміш, нарізані печериці та кабачки викладаємо у форму для випікання і перемішуємо.
  • Готуємо соус: змішуємо вершки, сметану, теплу воду і приправи.
  • Заливаємо овочі соусом, залишивши невелику кількість. Зверху на овочі викладаємо курку і поливаємо соусом.
  • Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до готовності (близько 1,5 години). Періодично курку слід поливати зверху соусом.

Страву можна подавати до столу!

Автор: Наталя Бережна