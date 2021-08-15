Готовится блюдо очень просто. Рецептом поделилась диетолог Юлия Шевчук.

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Курица на овощной подушке

КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 100 грамм: 92/10/4/4.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 600 грамм.
  • Оливковое масло – 1 столовая ложка.
  • Овощная смесь – 400 грамм.
  • Шампиньоны – 200 грамм.
  • Очищенный кабачок – 200 грамм очищенного кабачка.
  • Сливки 10% – 200 грамм.
  • Сметана – 200 грамм.
  • Теплая вода – 100 грамм.
  • Соль, перец, паприка – по вкусу.

Вкусное блюдо подойдет для ужина / Фото из инстаграма Юлии Шевчук

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Как приготовить:

  • В курином филе делаем надрезы поперек, а затем вдоль (на поверхности должны получиться квадратики).
  • Посыпаем филе приправами, поливаем оливковым маслом и оставляем на 30 минут.
  • Мексиканскую смесь, нарезанные шампиньоны и кабачки выкладываем в форму для выпекания и перемешиваем.
  • Готовим соус: смешиваем сливки, сметану, теплую воду и приправы.
  • Заливаем овощи соусом, оставив небольшое количество. Сверху на овощи выкладываем курицу и поливаем оставшимся соусом.
  • Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности (около 1,5 часа). Периодически курицу следует поливать сверху соусом.

Блюдо можно подавать к столу!