Як смачно додати маш у раціон: оригінальний рецепт салату для спекотного сезону
16 серпня 2021 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Наді Андрєєвої
У нас для вас чергова ідея незвичайного рецепту, яким вдасться підкорити усіх гурманів. Спробуйте приготувати салат з маша, і ця страва стане вашою улюбленою!
Нутриціологиня Надія Андрєєва розповіла, як приготувати цікавий салат з маша. За її словами, це найлегший і смачний спосіб включити ці бобові у свій літній раціон. Страва виходить дуже оригінальною, а готується вона швидко й не вимагає якихось складних інгредієнтів. Тож беріть рецепт на замітку!
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Маш, вігна променистаабо, як ще інколи називають, –
боби мунг чи золотиста квасоля— це зернобобова культура, що широко вирощується у Південній Азії, зокрема в Індії, Бангладеші і Пакистані. Боби маленькі, зелені, овальної форми. Маш містить велику кількість поживних речовин і є відмінним джерелом білка, який нормалізує чутливість до інсуліну.
Рецепт салату з маша / фото lavrentieva-kitchen
Салат з маша: швидкий рецепт
Інгредієнти:
- 250 грамів маша (замочіть у подвійному об'ємі води протягом ночі або мінімум на 8 годин);
- 500 грамів сирих, дрібно нарізаних овочів (наприклад, перець, кабачок, морква);
- 3 середні цибулини;
- 1 столова ложка кокосової олії;
- 2 жмені свіжого коріандру (або петрушки);
- орегано, базилік – на ваш смак;
- морська сіль – на ваш смак;
- 1 чайна ложка меленої куркуми;
- 1 – 2 зубчики часнику (дрібно порізати);
- 1-сантиметровий шматочок імбиру (дрібно порізати).
Для соусу:
- 120 мілілітрів оливкової олії;
- 4 столові ложки лимонного або лаймового соку (або 3 столові ложки яблучного оцту);
- 1 столова ложка соусу тамарі (або морська сіль на ваш смак).
Спосіб приготування:
- Злийте воду від бобів і добре промийте. Покладіть у каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні протягом 20 хвилин (боби повинні бути м'якими, але при цьому не перевареними).
- Поки боби готуються, змішайте всі інгредієнти для соусу у великій мисці і додайте туди нарізані кубиками овочі.
- Злийте воду з маша, потім додайте його в миску і добре перемішайте, щоб боби ввібрали заправку.
- Обсмажте цибулю у кокосовій олії на повільному вогні протягом 10 хвилин до м'якості і золотого кольору. Додайте спеції, часник, імбир і дрібку солі та смажте ще 2 хвилини.
- Перекладіть в миску з бобами частину суміші з цибулею. Додайте нарізану свіжу зелень і приправити сіллю та перцем, потім посипте цибулею зі спеціями, що залишилася.
Смачного!
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