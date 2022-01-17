Незвичне поєднання простих продуктів: цей картопляний салат урізноманітнить меню на Голодну кутю

18 січня українці традиційно збираються за другою вечерею, яку ще називають Голодна кутя. Усі страви також мають бути пісними, але необов'язково, щоб їх було 12 як на Святвечір. Тож напередодні цього свята ділимося рецептом незвичайного салату, який може урізноманітнити ваше пісне меню.

Йдеться про картопляний салат по-данськи, у якому вдало поєднуються найзвичніші нам продукти. Сміливо можете вносити цю страву у перелік при формуванні пісного меню на Голодну кутю.

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Пісний картопляний салат: швидкий рецепт

Інгредієнти:

Картопля – 500 грамів;

Бульйон грибний або овочевий – 100 мілілітрів;

Цибуля ріпчаста – 1 штука;

Олія – ​​4 столові ложки;

Гірчиця діжонська – 1 столова ложка;

Оцет 9% – 1 столова ложка;

Цукор – 1 чайна ложка;

Сіль – на ваш смак;

Чорний перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Картоплю відваріть у мундирах та дайте їй трохи охолонути. Тим часом дрібно наріжте цибулю та підсмажте її на олії кілька хвилин. Тоді додайте у сковорідку бульйон, гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет. Усе добре перемішайте, потушіть 3 – 5 хвилин і можна вимикати. Варену картоплю почистіть і наріжте пластинками, залийте приготовленим соусом і обережно перемішайте, аби не перетворити картоплю на кашу. Дайте салату 30 хвилин, аби він настоявся, а тоді можна додати ще зелень (кріп, петрушку та цибулю).

Смачного!

салат відмінно підійде і як самостійна страва, і як гарнір.

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Текст публікації Олени Бочкарьової:

Картопляний салат по-данськи. Незвичайне поєднання найпростіших продуктів, яке урізноманітнить пісний стіл. А я рецепт картопляного салату по-датськи адаптувала до пісного варіанту, щоб ним можна було урізноманітнити пісне меню.

Знадобиться:

Картопля – 500 гр

Бульйон грибний

або овочевий - 100 мл

Цибуля ріпчаста - 1 шт

Олія - ​​4 ст ложки

Гірчиця діжонська - 1 ст. ложка

Оцет 9% - 1 ст. ложка

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль - на смак

Чорний перець - на смак

Картоплю відварити в мундирі і трохи остудити, але так, щоб вона залишилася злегка теплою.

Цибулю дрібно нарізати, підсмажити на олії, додати бульйон, гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет. Дати залишити 3-5 хвилин і вимкнути.

Варену картоплю очистити і нарізати пластинками, залити соусом, обережно перемішати, щоб не перетворити картоплю на кашу і дати салату настоятися приблизно пів години.

Потім додати зелень.