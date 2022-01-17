Йдеться про картопляний салат по-данськи, у якому вдало поєднуються найзвичніші нам продукти. Сміливо можете вносити цю страву у перелік при формуванні пісного меню на Голодну кутю.

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Пісний картопляний салат: швидкий рецепт

Інгредієнти:

Картопля – 500 грамів;

Бульйон грибний або овочевий – 100 мілілітрів;

Цибуля ріпчаста – 1 штука;

Олія – ​​4 столові ложки;

Гірчиця діжонська – 1 столова ложка;

Оцет 9% – 1 столова ложка;

Цукор – 1 чайна ложка;

Сіль – на ваш смак;

Чорний перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Картоплю відваріть у мундирах та дайте їй трохи охолонути. Тим часом дрібно наріжте цибулю та підсмажте її на олії кілька хвилин. Тоді додайте у сковорідку бульйон, гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет. Усе добре перемішайте, потушіть 3 – 5 хвилин і можна вимикати. Варену картоплю почистіть і наріжте пластинками, залийте приготовленим соусом і обережно перемішайте, аби не перетворити картоплю на кашу. Дайте салату 30 хвилин, аби він настоявся, а тоді можна додати ще зелень (кріп, петрушку та цибулю).

Смачного!

Примітка: салат відмінно підійде і як самостійна страва, і як гарнір.

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Текст публікації Олени Бочкарьової:

Картопляний салат по-данськи. Незвичайне поєднання найпростіших продуктів, яке урізноманітнить пісний стіл. А я рецепт картопляного салату по-датськи адаптувала до пісного варіанту, щоб ним можна було урізноманітнити пісне меню.

Знадобиться:

Картопля – 500 гр

Бульйон грибний

або овочевий - 100 мл

Цибуля ріпчаста - 1 шт

Олія - ​​4 ст ложки

Гірчиця діжонська - 1 ст. ложка

Оцет 9% - 1 ст. ложка

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль - на смак

Чорний перець - на смак

Картоплю відварити в мундирі і трохи остудити, але так, щоб вона залишилася злегка теплою.

Цибулю дрібно нарізати, підсмажити на олії, додати бульйон, гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет. Дати залишити 3-5 хвилин і вимкнути.

Варену картоплю очистити і нарізати пластинками, залити соусом, обережно перемішати, щоб не перетворити картоплю на кашу і дати салату настоятися приблизно пів години.

Потім додати зелень.