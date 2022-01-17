Йдеться про картопляний салат по-данськи, у якому вдало поєднуються найзвичніші нам продукти. Сміливо можете вносити цю страву у перелік при формуванні пісного меню на Голодну кутю.
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Пісний картопляний салат: швидкий рецепт
Інгредієнти:
- Картопля – 500 грамів;
- Бульйон грибний або овочевий – 100 мілілітрів;
- Цибуля ріпчаста – 1 штука;
- Олія – 4 столові ложки;
- Гірчиця діжонська – 1 столова ложка;
- Оцет 9% – 1 столова ложка;
- Цукор – 1 чайна ложка;
- Сіль – на ваш смак;
- Чорний перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю відваріть у мундирах та дайте їй трохи охолонути.
- Тим часом дрібно наріжте цибулю та підсмажте її на олії кілька хвилин.
- Тоді додайте у сковорідку бульйон, гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет. Усе добре перемішайте, потушіть 3 – 5 хвилин і можна вимикати.
- Варену картоплю почистіть і наріжте пластинками, залийте приготовленим соусом і обережно перемішайте, аби не перетворити картоплю на кашу.
- Дайте салату 30 хвилин, аби він настоявся, а тоді можна додати ще зелень (кріп, петрушку та цибулю).
Смачного!
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Текст публікації Олени Бочкарьової:
Картопляний салат по-данськи. Незвичайне поєднання найпростіших продуктів, яке урізноманітнить пісний стіл. А я рецепт картопляного салату по-датськи адаптувала до пісного варіанту, щоб ним можна було урізноманітнити пісне меню.
Знадобиться:
Картопля – 500 гр
Бульйон грибний
або овочевий - 100 мл
Цибуля ріпчаста - 1 шт
Олія - 4 ст ложки
Гірчиця діжонська - 1 ст. ложка
Оцет 9% - 1 ст. ложка
Цукор - 1 ч. ложка
Сіль - на смак
Чорний перець - на смак
Картоплю відварити в мундирі і трохи остудити, але так, щоб вона залишилася злегка теплою.
Цибулю дрібно нарізати, підсмажити на олії, додати бульйон, гірчицю, сіль, цукор, перець і оцет. Дати залишити 3-5 хвилин і вимкнути.
Варену картоплю очистити і нарізати пластинками, залити соусом, обережно перемішати, щоб не перетворити картоплю на кашу і дати салату настоятися приблизно пів години.
Потім додати зелень.