Рік розпочався, мабуть, із найбільш очікуваної прем'єри. 1 січня підписники OLL.TV одночасно з усім світом змогли переглянути спецвипуск "Гаррі Поттер 20 років по тому…" та пригадати своє знайомство з цією фантастичною франшизою. А от любителі детективних історій залюбки стежили за подіями українського серіалу "Зломовчання", що прикував увагу кіноманів гострим і непередбачуваним сюжетом.

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Що ж, 2022 рік обіцяє бути не менш багатим на цікаві прем'єри. І січень це вже довів! Від нового сезону популярної молодіжної драми "Ейфорія" до "Позолоченого століття" із неперевершеною Синтією Ніксон: з OLL.TV вам не доведеться нудьгувати. Ми ж дібрали 6 новинок місяця, які не варто пропускати.

Прем'єри січня на OLL.TV

1. Серіал "Ейфорія" (2 сезон)

Дата прем'єри: 10 січня

Жанр: драма

Наркотики, секс, травми та соціальні медіа – підліткова драма "Ейфорія" без прикрас покаже життя сучасної молоді.

У центрі історії – 17-річна Ру Беннетт, яка повернулася до рідного дому після лікування у реабілітаційній клініці. Не гаючи часу, вона знову береться за старі звички – наркотики та вечірки. Однак у житті головної героїні з'являється дівчина Джулс, що може врятувати Ру від розгульного життя.

Сюжет другого сезону буде непростим, але цікавим. Про це розповіла співачка й акторка Зендея, що зіграла головну роль в "Ейфорії".

Я можу сказати, що це важкий сезон. Ру так багато означає для мене, і я думаю, що вона багато означає для багатьох людей. Це жорстоко, але такий персонаж, як мені здається, дійсно заслуговує на всі ці моменти екранного часу,

– розповіла Зендея в коментарі Entertainment Tonight.

Чи зможе героїня подолати труднощі та назавжди покінчити з наркотиками – дивіться на OLL.TV.

Другий сезон "Ейфорії": дивіться трейлер

2. Серіал "Праведні Джемстоуни" (2 сезон)

Дата прем'єри: 10 січня

Жанр: комедія, драма

Сюжет комедії розгортається довкола сімейства Джемстоунів – всесвітньо відомих євангелістів з Америки, які з успіхом проповідують у різних містах країни. Однак за їхніми праведними обличчями ховається така кількість пороків і гріхів, що важко навіть уявити. У центрі картини – конфлікти всередині сім'ї та з конкурентами проповідницького бізнесу.

У другому сезоні квартет "святих" продовжить ганебну справу. Гроші тектимуть до їхньої кишені "на славу Бога", адже коштів на земні радощі забагато не буває. Чи згадає сімейство про совість та чи стане на шлях праведний – у новому сезоні "Праведних Джемстоунів" на OLL.TV.

Серіал "Праведні Джемстоуни": трейлер 2 сезону

3. Серіал "Миротворець" (1 сезон)

Дата прем'єри: 14 січня

Жанр: драма, бойовик, екшн

Незламний громило, один із головних героїв коміксів у всесвіті DC Крістофер Сміт готовий все віддати за мир в усьому світі. За добрі наміри його назвали дуже символічно – Миротворець.

Після місії в "Загоні самогубців" Миротворець знову розпочинає службу в уряді. Йому доручають загадкову операцію – знищення особливо небезпечних людей. Тож на героя чекають божевільні бійки, перестрілки, важкі пошуки лиходіїв. Але не сутички будуть для Миротворця найскладнішими, а налагодження стосунків із рідним батьком.

Новий серіал "Миротворець": дивіться трейлер

4. Фільм "Рей Донован"

Дата прем'єри: 15 січня

Жанр: драма, кримінал

На глядачів чекає повнометражне продовження культового серіалу "Рей Донован". Пілотний епізод побив рекорди переглядів у 2013 році, зробивши стрічку найгучнішою прем'єрою всіх часів на Showtime.

У центрі картини – Рей Донован. Він заробляє на життя тим, що допомагає знаменитостям розв'язувати їхні делікатні проблеми: хабарі, відкупи та погрози. При цьому герой доволі важко справляється зі своїми власними труднощами. Мовиться про його батька, якого несподівано випустили з в'язниці, а ФБР дивовижним чином намагається дістатись до Рея та його спільників. Що ж буде далі та чи зможе герой вижити в цій небезпечній реальності – дивіться повнометражний фільм на OLL.TV.

"Рей Донован. Фільм": трейлер

5. Серіал "Мільярди" (6 сезон)

Дата прем'єри: 24 січня

Жанр: драма

Сюжет драми розгортається довкола мільярдера Боббі – просто щасливчика та улюбленця жінок. Прості люди теж люблять багатія, адже він всього в житті досягнув сам.

Однак не всі вірять у його невинність. Так, прокурор Чак давно точить на Боббі зуб, а комісія з цінних паперів підозрює його у використанні інсайдерської інформації та вирішує почати проти мільярдера власне розслідування. Жорстокі перегони за владу продовжаться у 6 сезоні.

Чи вдасться мільярдеру залишитися невинним у нав'язаних злочинах – дивіться прем'єру фінального сезону на OLL.TV вже 24 січня.

Продовження серіалу "Мільярди": відео

6. Серіал "Позолочене століття" (1 сезон)

Дата прем'єри: 25 січня

Жанр: драма

HBO презентує новий масштабний історичний серіал "Позолочене століття". Історична драма вже прикувала увагу, адже одну з головних ролей тут зіграла зірка "Секс і місто" Синтія Ніксон. Творцем серіалу тим паче є автор "Абатства Даунтон".

Події драми відбуваються в Нью-Йорку в 1880-ті. Головна героїня Меріан переїжджає із сільської Пенсильванії до богемного міста після смерті батька. Дівчина живе зі своїми багатими тітоньками й намагається звикнути до життя у великому й галасливому Нью-Йорку.

Головною інтригою серіалу стане справжня війна між аристократами й промисловцями, де Меріан змушена буде брати участь. Що ж вона обере: дотримуватиметься усталених правил поведінки в суспільстві чи прокладатиме власний шлях?

Трейлер "Позолоченого століття": дивіться відео