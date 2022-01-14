Так, часто таке трапляється, коли на вечерю приготували забагато пюре з картоплі, і воно залишилося ще й на завтра. Однак на наступний день мало хто хоче їсти вчорашню страву. Але вихід є.

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У нашій кухні, як і у кулінарії різних народів, існує безліч рецептів, які дозволяють готувати нові страви із залишків вчорашньої вечері чи обіду. До таких продуктів належить й картопляне пюре. З нього готують і оладки, і різні запіканки, і пиріжки з начинкою на будь-який смак. А сьогодні ми підкинемо вам ще одну ідею – сосиски у лаваші з картопляним пюре. Тож зберігайте черговий рецепт для смачного, ситного й швидкого сніданку.

Як приготувати сосиски у лаваші

з картопляним пюре

Інгредієнти:

Сосиски;

Лаваш;

Картопляне пюре.

Примітка: кількість інгредієнтів залежить він того, скільки у вас залишилося пюре та на скільки порцій ви розраховуєте цю страву.

Спосіб приготування:

Лаваш розріжте на прямокутники таким розміром, щоб можна було кілька разів обгорнути сосиску. На половину площі лаваша накладіть картопляне пюре, а з самого краю на картоплю – сосиску. Згорніть лаваш у рулетики. Викладіть рулети у змащену олією форму для запікання, а зверху змастіть яйцем і посипте кунжутом. Відправте у духовку на 20 – 30 хвилин при 200 градусах.

Порада: подавати картопляні рулетики з сосискою можна з томатним чи сметанним соусом.

Смачного!

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Текст публікації Олени Бочкарьової:

Сосиска у лаваші з картопляним пюре. Чудова ідея для сніданку. Якщо у вас залишилося картопляне пюре від вчорашньої вечері, у жодному разі не викидайте його! Зараз ми знайдемо йому оригінальне застосування. Приготуємо з ним смачний, ситний та, найголовніше,– швидкий сніданок!

Знадобляться:

Сосиски

Лаваш

Картопляне пюре, яке залишилося від вчорашньої вечері або навіть позавчорашньої. Кількість довільна, залежить від кількості їдців та їх апетитів.

Лаваш розрізаємо на прямокутники таким розміром, щоб можна було кілька разів обгорнути сосиску.

Половину площі лаваша змащуємо картопляним пюре.

З краю викладаємо сосиску та загортаємо рулетики, як показано на відео.

Викладаємо рулети у форму, змащену олією, зверху покриваємо збитим яйцем, посипаємо кунжутом і відправляємо в духовку на 20 – 30 хвилин при 200°.

І подивіться, які апетитні рулетики у нас виходять! Загалом, вчорашнє картопляне пюре зіграло свою зіркову роль! Подавати їх можна з томатним чи сметанним соусом.